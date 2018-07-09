"Саутгемптон" согласовал трансфер Вестергора
"Саутгемптон" договорился о приобретении защитника менхенгладбхаской "Боруссии" Янника Вестергора.
25-летний Вестергор попал в заявку сборной Дании на Чемпионат Мира, но не сыграл в России ни одного матча. По возвращении из отпуска Янник пожелал сменить клуб, сообщает Sky Sports.
Более того, трансфер защитника уже согласовал "Саутгемптон". Сделка обойдется клубу с "Сент-Мэри" в 18 миллионов фунтов, уточняет источник.
На этой неделе Вестергор пройдет медицинское обследование и подпишет со "святыми" личный контракт. Янник станет третьим новичком "Саутгемптона" этим летом после Мохамеда Эльюнусси и Стюарта Армстронга.
09.07.2018 12:00
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