"Аякс" "делает все возможное", чтобы вернуть Блинда

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг признался, что его клуб делает все возможное, чтобы вернуть в Амстердам защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда.

В прошлом сезоне 28-летний Блинд окончательно выпал из состава "Юнайтед", утратив доверие главного тренера Жозе Моуриньо. Этим летом голландец рассчитывает подыскать клуб, где будет получать регулярную практику.



Такой шанс своему воспитаннику готов предложить "Аякс". Четыре года назад амстердамцы продали Дейли в МЮ за 14 миллионов фкнтов, но теперь хотят вернуть защитника обратно и прикладывают к этому всяческие усилия.



"Дейли обладает огромным опытом, он выступал в Премьер-Лиге и сборной Голландии. Он может играть на различных позициях – как центрального защитника, так и опорника. Мы делаем все возможное, чтобы его вернуть, но не все зависит от нас", - сообщил Тен Хаг Sky Sports.