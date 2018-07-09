Дельф: "Возможно, лучшая неделя в моей жизни"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф рассказал, что прошлая неделя навсегда ему запомнится как, возможно, лучшая в своей жизни.

Напомним, после минимального поражения англичан от Бельгии в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира Дельфу было позволено ненадолго отлучиться домой, чтобы присутствовать на родах своей жены.



Фабиан пропустил победу над Колумбией в 1/8 финала, но вернулся к четвертьфиналу против Швеции и даже появился на замену. За то, что все так хорошо сложилось, 28-летний Дельф благодарен в том числе и капитану "Сити" Венсану Компани.



"Семья Венсана Компани как раз улетала после матча с Бельгией, а поскольку я близок к нему и его семье, я улетел вместе с ними на частном самолете. На борту был только я, его дети и его жена".



"Они едва победили нас, поэтому я не знал, разговаривать ли мне с ними! У него трое милых детей, которые всюду носились. Обратно же я возвращался один на собственном самолете. Нужно отдать должное FA, они позаботились обо мне. Теперь я лишь предвкушаю матч в среду", — цитирует Дельфа The Telegraph.



Также Фабиан вспомнил, что удар Эрика Дайера в серии послематчевых пенальти с Колумбией не только отправил Англию в полуфинал, но и его жену Натали — в родильный дом.



"Вообще-то, именно тот матч вызвал у нее роды! Во время игры у нее начались схватки, а после она сразу отправилась в госпиталь. Она родила ребенка, а я вернулся в сборную и успел провести тренировку с парнями".



"Лично для меня это была одна из лучших недель в жизни, если не лучшая. Мне удалось провести несколько дней дома и застать рождение своего третьего ребенка. Босс позволил мне ненадолго отлучиться, поэтому вернуться в эту великолепную команду и сразу сыграть несколько минут было абсолютно великолепно", — добавил Дельф.