Саутгейт: "Эта победа может затмить триумф 1966 года"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что победа "трех львов" на Чемпионате Мира в России была бы воспринята, как более значимое достижение, чем триумф 1966 года.

Прежде в своей истории англичане лишь однажды становились чемпионами Мира, сделав это более полувека назад под руководством сэра Альфа Рамсея на домашнем турнире.



Однако сейчас, добравшись до полуфинала ЧМ-2018, англичане уже могут почувствовать близость трофея, и Саутгейт считает, что реакция на эту победу затмила бы то, что было в 1966 году.



"Мы разговаривали и слегка касались команды, которая побеждала в 1966. Мы обсуждали, как они воспринимаются и почитаются".



"Это было еще в начале нашей совместной работы. Мы пытались продать парням образ того, что возможно. Того, к чему мы будем стремиться в долгосрочной перспективе".



"Некоторые из тех парней побывали у нас, когда близ Сент Джордж Парк (на домашней базе сборной Англии) назвали одну из дорог в честь сэра Альфа".



"Я встречался с некоторыми из тех игроков, и мы отлично знаем, как они воспринимаются. Возможно, в современную эру это было бы еще безумнее. Сейчас эпоха социальных сетей и тому подобного, поэтому вещам глобального характера придается гораздо большее значение", — цитирует Саутгейта Sky Sports.