Саутгейт: "Эта победа может затмить триумф 1966 года"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что победа "трех львов" на Чемпионате Мира в России была бы воспринята, как более значимое достижение, чем триумф 1966 года.

Прежде в своей истории англичане лишь однажды становились чемпионами Мира, сделав это более полувека назад под руководством сэра Альфа Рамсея на домашнем турнире.

Однако сейчас, добравшись до полуфинала ЧМ-2018, англичане уже могут почувствовать близость трофея, и Саутгейт считает, что реакция на эту победу затмила бы то, что было в 1966 году.

"Мы разговаривали и слегка касались команды, которая побеждала в 1966. Мы обсуждали, как они воспринимаются и почитаются".

"Это было еще в начале нашей совместной работы. Мы пытались продать парням образ того, что возможно. Того, к чему мы будем стремиться в долгосрочной перспективе".

"Некоторые из тех парней побывали у нас, когда близ Сент Джордж Парк (на домашней базе сборной Англии) назвали одну из дорог в честь сэра Альфа".

"Я встречался с некоторыми из тех игроков, и мы отлично знаем, как они воспринимаются. Возможно, в современную эру это было бы еще безумнее. Сейчас эпоха социальных сетей и тому подобного, поэтому вещам глобального характера придается гораздо большее значение", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 733

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 09.07.2018 09:48 # carrick-16
    Не надо переоценивать эту сборную. Им просто повезло с сеткой.

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  2. largo-winch 09.07.2018 09:46 # largo-winch
    как же ему идёт жилет. давай Гарет, сделайте это

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  3. alexomck 09.07.2018 09:42 # alexomck
    победитель в матче Франция-Бельгия кроется. сагейт много говорить стал.

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  4. french 09.07.2018 09:28 # french
    Бельгии или Франции пусть расскажет.

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  5. vals1702 09.07.2018 09:23 # vals1702
    еще 1 матч и домой

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  6. vyrentz 09.07.2018 09:20 # vyrentz
    Он просто феерический иван. Ни единой нормальной команды не обыграли, а гонору как у поклонников Тоттенхэма. Хотя, погоди...

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  7. udaff 09.07.2018 09:14 # udaff
    Неужели Звезду поймал? Это плохой знак.

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  8. hammersmith 09.07.2018 09:09 # hammersmith
    даун, сначала выиграйте, потом рот разевай. один хуй не выиграете

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  9. dred 09.07.2018 09:08 # dred
    Ну началось...Неужели так трудно держать язык за зубами, не создавая лишнее давление?

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