Саутгейт: "Эта победа может затмить триумф 1966 года"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что победа "трех львов" на Чемпионате Мира в России была бы воспринята, как более значимое достижение, чем триумф 1966 года.
Прежде в своей истории англичане лишь однажды становились чемпионами Мира, сделав это более полувека назад под руководством сэра Альфа Рамсея на домашнем турнире.
Однако сейчас, добравшись до полуфинала ЧМ-2018, англичане уже могут почувствовать близость трофея, и Саутгейт считает, что реакция на эту победу затмила бы то, что было в 1966 году.
"Мы разговаривали и слегка касались команды, которая побеждала в 1966. Мы обсуждали, как они воспринимаются и почитаются".
"Это было еще в начале нашей совместной работы. Мы пытались продать парням образ того, что возможно. Того, к чему мы будем стремиться в долгосрочной перспективе".
"Некоторые из тех парней побывали у нас, когда близ Сент Джордж Парк (на домашней базе сборной Англии) назвали одну из дорог в честь сэра Альфа".
"Я встречался с некоторыми из тех игроков, и мы отлично знаем, как они воспринимаются. Возможно, в современную эру это было бы еще безумнее. Сейчас эпоха социальных сетей и тому подобного, поэтому вещам глобального характера придается гораздо большее значение", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
09.07.2018 09:00
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Последние комментарии:
Не надо переоценивать эту сборную. Им просто повезло с сеткой.
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как же ему идёт жилет. давай Гарет, сделайте это
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победитель в матче Франция-Бельгия кроется. сагейт много говорить стал.
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Бельгии или Франции пусть расскажет.
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еще 1 матч и домой
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Он просто феерический иван. Ни единой нормальной команды не обыграли, а гонору как у поклонников Тоттенхэма. Хотя, погоди...
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Неужели Звезду поймал? Это плохой знак.
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даун, сначала выиграйте, потом рот разевай. один хуй не выиграете
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Ну началось...Неужели так трудно держать язык за зубами, не создавая лишнее давление?
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