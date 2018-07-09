Тренер сборной Хорватии опасается Стерлинга

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определил вингера Рахима Стерлинг как одного из наиболее опасных игроков в составе Англии, своего соперника по полуфиналу Чемпионата Мира.

Как известно, второй лучший бомбардир "Манчестер Сити" в прошлом сезоне до сих пор не отличился на турнире в России. Пока что Стерлинг отметился лишь кучей упущенных моментов, включая выход один на один с голкипером в четвертьфинальном противостоянии со Швецией.



Расточительность 23-летнего англичанина стала поводом для критики в его адрес, однако Далич предупреждает свою команду, что Рахима ни в коем случае нельзя списывать со счетов.



"Я бы не сказал, что у них есть какое-то слабое место, которое бросается в глаза — они в полуфинале, и это говорит само за себя".



"В тех матчах, которые я видел, они показали себя командой, которая играет в прямолинейный футбол и которая очень быстра. Они очень хороши при стандартах, а их высокие игроки опасны при угловых".



"Думаю, Рахим Стерлинг — важный игрок, потому что он действительно быстр, а его связка с Харри Кейном действительно опасна".



"Они разобрались со Швецией относительно легко, поэтому мы знаем, что нас ждет сложный оппонент, и мы уважаем их. Однако мы верим в свои силы тоже. Мы не боимся Англии или кого-либо еще", — цитирует Далича Sky Sports.