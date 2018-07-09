Тренер сборной Хорватии опасается Стерлинга

Рахим Стерлинг Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определил вингера Рахима Стерлинг как одного из наиболее опасных игроков в составе Англии, своего соперника по полуфиналу Чемпионата Мира.

Как известно, второй лучший бомбардир "Манчестер Сити" в прошлом сезоне до сих пор не отличился на турнире в России. Пока что Стерлинг отметился лишь кучей упущенных моментов, включая выход один на один с голкипером в четвертьфинальном противостоянии со Швецией.

Расточительность 23-летнего англичанина стала поводом для критики в его адрес, однако Далич предупреждает свою команду, что Рахима ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

"Я бы не сказал, что у них есть какое-то слабое место, которое бросается в глаза — они в полуфинале, и это говорит само за себя".

"В тех матчах, которые я видел, они показали себя командой, которая играет в прямолинейный футбол и которая очень быстра. Они очень хороши при стандартах, а их высокие игроки опасны при угловых".

"Думаю, Рахим Стерлинг — важный игрок, потому что он действительно быстр, а его связка с Харри Кейном действительно опасна".

"Они разобрались со Швецией относительно легко, поэтому мы знаем, что нас ждет сложный оппонент, и мы уважаем их. Однако мы верим в свои силы тоже. Мы не боимся Англии или кого-либо еще", — цитирует Далича Sky Sports.



Метки сборная Англии, сборная Хорватии, Стерлинг, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.07.2018 09:32 # sausage
    Стерлинг на самом деле единственный в сборной, кто постоянно создаёт остроту у ворот. Будь то его открывание для паса, либо индивидуальные проходы. Кейн ждёт удобного момента, Лингард много старается, но без особых обострений, Алли вообще не видно, если бы не гол шведам. С реализацией у негритёнка конечно беда полная, но вряд ли это стало для кого-то откровением, если видели его игру за Сити в этом сезоне.

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  2. mcfc-fantactic 09.07.2018 09:19 # mcfc-fantactic
    Проблема Стерлинга это то, что он пытается забить. Ему нужно тупо пробивать во вратаря или мимо ворот.. И тогда реально с рикошета залетит. Ведь у него это хорошо получается, ну и пасы надо стараться запарывать, а не пытаться вложить в ногу, и тогда его корявость будет играть ему на ногу.

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  3. alexomck 09.07.2018 08:51 # alexomck
    Стерлинг действительно регулярно угрожает воротам. ключевое слово "угрожает".

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  4. largo-winch 09.07.2018 08:33 # largo-winch
    Пруф:

    Процент реализованных ударов с июля 2017:

    Kane 19%
    Sterling 23.7%

    Если убрать пенальти, то у Kane 14.7%.

    Типичный деревянный нападающий сборной Англи.

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  5. largo-winch 09.07.2018 08:23 # largo-winch
    Стерлинг топ. Он создаёт больше угрозы, чем капитан пенальти.

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