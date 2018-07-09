Джо Харт продолжает искать себе клуб
Голкипер Джо Харт приступил к тренировкам с "Манчестер Сити", но одновременно продолжает поиски нового клуба.
31-летний Харт так и не сыграл ни одного матча Премьер-Лиги за "горожан" при Хосепе Гвардиоле, проведя позапрошлый сезон в аренде в "Торино", а прошлый — в "Вест Хэме".
Джо толком себя не проявил у "молотобойцев", поэтому ни для кого не стало сюрпризом решение лондонского клуба не выкупать Харта по истечении аренды.
Меж тем, в минувший понедельник Харт, не попавший в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира, приступил к тренировкам на базе "Сити".
У Джо остается еще один год по контракту с зарплатой в 120 тысяч фунтов, однако Daily Mail утверждает, что голкипер готов разорвать отношения с "горожанами" уже этим летом — причем насовсем.
Ради возможности играть регулярно Харту придется поумерить свои аппетиты в отношении зарплаты. Ожидается, что "Сити" пойдет на встречу Джо и будет готов отпустить его из клуба за 6 млн. фунтов в виде компенсации.
09.07.2018 07:00
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