Джо Харт продолжает искать себе клуб

Голкипер Джо Харт приступил к тренировкам с "Манчестер Сити", но одновременно продолжает поиски нового клуба.

31-летний Харт так и не сыграл ни одного матча Премьер-Лиги за "горожан" при Хосепе Гвардиоле, проведя позапрошлый сезон в аренде в "Торино", а прошлый — в "Вест Хэме".



Джо толком себя не проявил у "молотобойцев", поэтому ни для кого не стало сюрпризом решение лондонского клуба не выкупать Харта по истечении аренды.



Меж тем, в минувший понедельник Харт, не попавший в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира, приступил к тренировкам на базе "Сити".



У Джо остается еще один год по контракту с зарплатой в 120 тысяч фунтов, однако Daily Mail утверждает, что голкипер готов разорвать отношения с "горожанами" уже этим летом — причем насовсем.



Ради возможности играть регулярно Харту придется поумерить свои аппетиты в отношении зарплаты. Ожидается, что "Сити" пойдет на встречу Джо и будет готов отпустить его из клуба за 6 млн. фунтов в виде компенсации.