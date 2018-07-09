Хендерсон восстановится к полуфиналу ЧМ-2018 с Хорватией

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон уверен, что успеет залечить заднюю поверхность бедра к полуфинальному матчу Чемпионата Мира против Хорватии.

До недавних пор англичане избегали проблем со здоровьем на турнире в России, если не считать небольшое повреждение бедра Деле Алли и еще менее значительное растяжение паховых мышц у Джейми Варди.



Сейчас оба этих игрока в порядке, однако в четвертьфинальном матче против Швеции возникли проблемы у Хендерсона. Главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту даже пришлось заменить капитана "Ливерпуля".



"Мы просто посмотрим, как игроки будут себя чувствовать себя с течением времени. Среди прочих, Хендо почувствовал напряжение в задней поверхности бедра, и поэтому мы его заменили. Нам нужно будет оценить их состояние".



"Они через многое прошли. В предыдущем матче нам было тяжелее, чем в этом, но, конечно, с течением турнира накапливается усталость. Именно поэтому мы сделали так много замен против Бельгии", — говорил Саутгейт после победы 0:2 над Швецией.



Меж тем, сам Хендерсон заверил, что успеет восстановиться к среде, когда в Москве англичане поспорят с Хорватией за путевку в финал ЧМ-2018.



"Я просто чувствовал небольшую тяжесть в мышце еще до матча, поэтому ближе к 20 заключительным минутам дискомфорт слегка усилился. Но я не могу сказать, что все слишком плохо, поэтому я надеюсь быть в порядке к следующему матчу", — цитирует Хендерсона The Telegraph.