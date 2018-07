Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Ирвингу Лосано. "Челси" рискует лишиться Эдена Азара и Виллиана. Фабиан Дельф может назвать дочку в честь российского города. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Боссы "Манчестер Юнайтед" смирились с тем, что "Реал" не продаст вингера Гарета Бэйла этим летом. (The Sun)



"Юнайтед" уверен в приобретении вингера "Челси" Виллиана за 60 млн. фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" готов предложить 35 миллионов фунтов за вингера ПСВ Ирвинга Лосано. (Tuttomercatoweb)



Звезда "Барселоны" Лионель Месси жаждет заполучить к себе в одноклубники Виллиана из "Челси". (Manchester Evening News)



Виллиан и Адриен Рабьо из ПСЖ — приоритетные трансферные цели "Барселоны". (Mundo Deportivo)



Президент "Реала" Флорентино Перес уже зарезервировал 7-й номер для плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Diario Gol)



"Реал" видит в Азаре запасной вариант на случай, если не удастся приобрести нападающего ПСЖ Неймара. (Marca)



"Челси" попытается перехватить вингера "Лацио" Фелипе Андерсона, переговоры о покупке которого продолжает "Вест Хэм". (Il Tempo)



Также "Челси" может перехватить полузащитника "Наполи" Жоржиньо, который близок к переходу в "Манчестер Сити". (Corriere dello Sport)



Полузащитник Жан-Мишель Сери стал ближе к переходу в "Челси" после того, как не вернулся к тренировкам к "Ниццей". (AS)



Сери был замечен в Лондоне. (Daily Star)



"Лион" сообщил "Челси", что не продаст полузащитника Танги Ндомбеле, которого "синие" присматривают на замену Нголо Канте, ставшего целью для ПСЖ. (Daily Express)



"Ливерпуль" обратил внимание на Юлиана Брандта из "Байера" после сорвавшегося приобретения Фекира. (Calcio Insider)



"Ливерпуль" предложил 12 млн. фунтов за защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Aksam)



"Норвич" и "Шеффилд Юнайтед" обратились насчет аренды юного нападающего "Ливерпуля" Бена Вудберна. (Goal)



"Вест Хэм" и "Эвертон" пытаются увести полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи из под носа у "Арсенала". (Le 10 Sport)



"Эвертон" отклонил и второе предложение "РБ Лейпцига" — в 14 млн. фунтов — о покупке нападающего Адемолы Лукмана. (Daily Mirror)



"Бернли" потерял интерес к Крейгу Доусону и Джею Родригесу, за котоых "Вест Бромвич" затребовал 40 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Сборная Испании хочет переманить главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса. (Daily Express)



Новый наставник "Арсенала" Унаи Эмери запретил игрокам пользоваться мобильными телефонами во время приема пищи, а во время тренировок делает упор на работу с мячом, а не на физическую подготовку. (Daily Star)



41 тысяча зрителей пришла на первый предсезонный матч "Рейнджерс" во главн со Стивеном Джеррардом, чья новая команда разгромила "Бери" со счетом 6:0. (Daily Mail)



Предсезонный матч "Болтона" против "Сент-Миррена" был отменен, потому что игроки "скакунов" устроили забастовку из-за невыплаченных бонусов. (BBC)



Владелец "Кардиффа" Винсент Тан конвертировал 66.4 млн. фунтов, которые клуб должен ему, в акции. (BBC)



Facebook заплатит 200 млн. фунтов за право транслировать матчи Премьер-Лиги в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе с 2019 по 2022 год. Абсолютно каждую игру в течение этого периода можно будет посмотреть онлайн. (Daily Mail)



Защитник "Сити" Венсан Компани готов завершить карьеру в сборной Бельгии в случае победы на Чемпионате Мира. (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек пропустит старт нового сезона, хотя на Чемпионате Мира в России практически не играет. (Football.London)



Голкипер "Сити" Джо Харт пропустил матч сборной Англии против Швеции на ЧМ-2018, потому что играл в крикет. (Sky Sports)



После рождения третьей дочки полузащитник "Сити" Фабиан Дельф в шутку назвал свою жену "машиной". (Daily Mirror)



Также Дельф пошутил, что может назвать своего ребенка "Самарой" — в честь города, где сборная Англии обыграла Швецию в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. (Daily Mail)



Защитник сборной Хорватии Домагой Вида получил предупреждение от ФИФА, но избежал дисквалификации на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии за фразу "Слава Украине". (Daily Mirror)



Бывший защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ был задержан полицией Лондона по подозрению в поджоге и угрозах. (Daily Mirror)



Бывший нападающий "Юнайтед" Бебе рассказал, что болеет за "Челси". (Daily Star)