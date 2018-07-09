"Ливерпуль" не претендует на Грилиша

"Ливерпуль" не будет покупать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, вопреки появившимся в прессе слухам.

В воскресенье утром издание Daily Mirror сообщило, что "красные" сделали свой запрос насчет 22-летнего Грилиша, который должен покинуть "Вилла Парк" в это трансферное окно ввиду финансовых проблем бирмингемского клуба.



Сообщалось, что "Ливерпуль" не спешит со своим предложением по игроку, фаворитом в борьбе за которого остается "Тоттенхэм", согласный заплатить за Джека 15 миллионов фунтов.



Однако Liverpool Echo стало известно от своих источников на "Энфилде", что "красные" не обращались насчет Грилиша и ищут игрока более высокого калибра, нежели Джек, забивший только три гола в прошлом сезоне Чемпионшипа.



Несмотря на сорвавшееся приобретение Набиля Фекира из "Лиона" в прошлом месяце, "Ливерпуль" остается на трансферном рынке и продолжает искать адекватную замену ушедшему в январе Филиппе Коутиньо.