Ван Дейк: "Я могу прибавить в каждом аспекте игры"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что надеется улучшить свою игру в новом сезоне и помочь клубу прервать бестрофейную засуху.

Перебравшись на "Энфилд" в январе в статусе самого дорогого защитника мира, Ван Дейк стабилизировал игру "красных" в обороне и помог команде Юргена Клоппа финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь финала Лиги Чемпионов.



Вернувшись к тренировкам в воскресенье — в свой 27-й День рождения — голландец поделился своими ожиданиями в преддверии нового сезона.



"Как я уже говорил, когда переходил сюда, я хочу добиться всего с этим прекрасным клубом. Мы будем трудиться в поте лица, чтобы в этом сезоне добиться всего, чего только можно. Мы были очень близки к трофею, но, конечно, недостаточно близки".



"Я могу прибавить в каждом аспекте игры. В данный момент важно вернуться в оптимальную форму и убедиться, что я стал лучше и сильнее, чем прежде. Я буду упорно трудиться каждый день и делать все необходимое. Уверен, у меня все получится", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".