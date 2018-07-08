"Арсенал" согласовал стоимость Маттео Гендузи
"Арсенал" согласовал стоимость юного полузащитника "Лорьяна" Маттео Гендузи в размере 7 миллионов фунтов.
19-летнего Гендузи связывали с переездом в Англию еще в январе — тогда воспитанника академии ПСЖ сватали в "Тоттенхэм". По информации, этим летом Маттео интересовались сразу несколько клубов Премьер-Лиги, однако "Арсеналу" удалось их опередить.
Уже в понедельник Гендузи пройдет медицинское обследование у "канониров", после чего вернется в расположение юношеской сборной Франции, чтобы позже в этом месяце выступить на Чемпионате Европы для 19-летних в Финляндии.
Маттео ворвался в первую команду "Лорьяна" еще в сезоне 2016/17. В прошлой кампании Гендузи сыграл 20 матчей, но не смог помочь своему клубу вернуться в Лигу 1.
08.07.2018 21:30
Просмотров: 634
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередной шимэйл в команде гей-гуннеров
(ответить)
остановите уже этих мешков
лето, а Арсенал усиляет свои слабые позиции. чтооооо?
(ответить)
Еще один волосатик в АПЛ!
(ответить)
это что еще за пудель ? ))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий