"Арсенал" согласовал стоимость Маттео Гендузи

"Арсенал" согласовал стоимость юного полузащитника "Лорьяна" Маттео Гендузи в размере 7 миллионов фунтов.

19-летнего Гендузи связывали с переездом в Англию еще в январе — тогда воспитанника академии ПСЖ сватали в "Тоттенхэм". По информации, этим летом Маттео интересовались сразу несколько клубов Премьер-Лиги, однако "Арсеналу" удалось их опередить.



Уже в понедельник Гендузи пройдет медицинское обследование у "канониров", после чего вернется в расположение юношеской сборной Франции, чтобы позже в этом месяце выступить на Чемпионате Европы для 19-летних в Финляндии.



Маттео ворвался в первую команду "Лорьяна" еще в сезоне 2016/17. В прошлой кампании Гендузи сыграл 20 матчей, но не смог помочь своему клубу вернуться в Лигу 1.