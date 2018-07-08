"Арсенал" согласовал стоимость Маттео Гендузи

Маттео Гендузи "Арсенал" согласовал стоимость юного полузащитника "Лорьяна" Маттео Гендузи в размере 7 миллионов фунтов.

19-летнего Гендузи связывали с переездом в Англию еще в январе — тогда воспитанника академии ПСЖ сватали в "Тоттенхэм". По информации, этим летом Маттео интересовались сразу несколько клубов Премьер-Лиги, однако "Арсеналу" удалось их опередить.

Уже в понедельник Гендузи пройдет медицинское обследование у "канониров", после чего вернется в расположение юношеской сборной Франции, чтобы позже в этом месяце выступить на Чемпионате Европы для 19-летних в Финляндии.

Маттео ворвался в первую команду "Лорьяна" еще в сезоне 2016/17. В прошлой кампании Гендузи сыграл 20 матчей, но не смог помочь своему клубу вернуться в Лигу 1.



Метки Арсенал, Гендузи, Лорьян

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2018 21:30

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 08.07.2018 22:16 # hammersmith
    очередной шимэйл в команде гей-гуннеров

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  2. pauk 08.07.2018 21:51 # pauk
    остановите уже этих мешков
    лето, а Арсенал усиляет свои слабые позиции. чтооооо?

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  3. brown-ale 08.07.2018 21:45 # brown-ale
    Еще один волосатик в АПЛ!

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  4. sj606 08.07.2018 21:39 # sj606
    это что еще за пудель ? ))

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