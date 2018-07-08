"Лестер" готовит новый контракт для Магуайра

Опасаясь интереса к Харри Магуайру со стороны больших клубов, "Лестер" собирается предложить своему защитнику новый контракт на улучшенных условиях.

25-летний Магуайр неожиданно стал одним из ключевых игроков для сборной Англии на Чемпионате Мира в России. Харри стремительно избавляется от своей репутации неуклюжего и медлительного защитника.



Уверенная игра Магуайра, лишь год назад перебравшегося к "лисам" из "Халла", не осталась незамеченной на родине. Фил Томпсон призвал "Ливерпуль" обратить внимание на Харри, а Рио Фердинанд заявил, что хочет видеть защитника в "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает Daily Mirror, боссы "Лестера" опасаются, что большие клубы действительно попытаются переманить Магуайра, когда тот вернется из России. Поэтому "лисы" заранее готовятся отразить интерес грандов.



Прямо сейчас Магуайр на "Кинг Пауэр" около 5 миллионов фунтов в год, однако "Лестер" будет готов сделать Харри одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба — наряду с нападающим Джейми Варди, который тоже ведет переговоры о новой сделке.