Вингер "Челси" Кенеди близок к возвращению в "Ньюкасл" на правах аренды.

Проведя первую половину минувшего сезона на лавке "синих", в январе Кенеди присоединился к команде Рафаэля Бенитеса и сразу же принялся демонстрировать отличный футбол.



По слухам, своей игрой 22-летний бразилец даже привлек интерес "Барселоны" и ПСЖ. Естественно, что клуб с "Сент Джеймс Парк" пожелал сохранить Кенеди.



В процессе переговоров с "Челси" "Ньюкасл" быстро понял, что не сможет позволить себе покупку талантливого игрока, поэтому приоритетом Бенитеса стало продление аренды Кенеди на сезон 2018/19.



Как стало известно Daily Mail, боссы "синих" согласились, что Кенеди пока не может претендовать на регулярную игровую практику на "Стэмфорд Бридж", а потому еще одна аренда будет в интересах всех сторон. Ожидается, что в скором времени сделка будет заключена, несмотря на сохраняющуюся неопределенность с главным тренером "Челси".



Добавим, что с 2015 года Кенеди отметился только пятью выходами в старте "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Контракт бразильца истекает в июне 2020.