"Эвертон" потерял интерес к Кирану Тирни

"Эвертон" отказался от своих планов по приобретению левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Одним из своих приоритетов на это трансферное окно новый главный тренер "ирисок" Марку Силва избрал покупку конкурента для Лейтона Бэйнса, которому уже 33 года и который заметно сбавил в минувшем сезоне.



Целью Силвы номер один по укреплению левого фланга обороны был 21-летний Тирни, который давно вызывает интерес со стороны больших клубов Премьер-Лиги. "Эвертон" надеялся заманить шотландца обещаниями насчет регулярной игровой практики.



Однако Liverpool Echo стало известно, что "Селтик" оценил свою восходящую звезду в 25 миллион фунтов, а "ириски" платить такие деньги оказались не готовы.



Кроме того, мерсисайдский клуб рисковал был вовлеченным в аукцион, если бы выдвинул свое предложение по Тирни, поэтому теперь "Эвертон" обратится к альтернативным целям.