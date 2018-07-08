"Сити" согласовал стоимость Рияда Махреза

"Манчестер Сити", наконец, согласовал стоимость вингера "Лестера" Рияда Махреза в размере 60 миллионов фунтов и теперь должен завершить сделку в ближайшие 48 часов.

Намеком на то, что два клуба близки к договоренности, стал тот факт, что в минувший понедельник Рияд не вернулся к тренировкам с "лисами". Официально это объяснялось тем, что игрок сборной Алжира получил дополнительную неделю отпуска.



На исходе этой дополнительной недели чемпионы Премьер-Лиги все-таки добились своего, и теперь Махрез, выходя из отпуска, сразу направляется на "Этихад", чтобы уладить последние формальности.



Как сообщает Daily Mail, в ближайшие пару дней 27-летний алжирец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт и сразу приступит к тренировкам под началом Хосепа Гвардиолы, который является его давним поклонником.



Напомним, в январе "горожанам" не удалось приобрести Рияда. Потеряв интерес к Алексису Санчесу, "Сити" обратился к варианту с Махрезом, но узнал, что "Лестер" хочет за свою звезду около 90 млн. фунтов. Прошение вингера о трансфере ничуть не поколебало ту твердую позицию, что заняли "лисы", но по окончании сезона они все же пошли на уступки.