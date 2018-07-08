"Сити" согласовал стоимость Рияда Махреза
"Манчестер Сити", наконец, согласовал стоимость вингера "Лестера" Рияда Махреза в размере 60 миллионов фунтов и теперь должен завершить сделку в ближайшие 48 часов.
Намеком на то, что два клуба близки к договоренности, стал тот факт, что в минувший понедельник Рияд не вернулся к тренировкам с "лисами". Официально это объяснялось тем, что игрок сборной Алжира получил дополнительную неделю отпуска.
На исходе этой дополнительной недели чемпионы Премьер-Лиги все-таки добились своего, и теперь Махрез, выходя из отпуска, сразу направляется на "Этихад", чтобы уладить последние формальности.
Как сообщает Daily Mail, в ближайшие пару дней 27-летний алжирец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт и сразу приступит к тренировкам под началом Хосепа Гвардиолы, который является его давним поклонником.
Напомним, в январе "горожанам" не удалось приобрести Рияда. Потеряв интерес к Алексису Санчесу, "Сити" обратился к варианту с Махрезом, но узнал, что "Лестер" хочет за свою звезду около 90 млн. фунтов. Прошение вингера о трансфере ничуть не поколебало ту твердую позицию, что заняли "лисы", но по окончании сезона они все же пошли на уступки.
08.07.2018 18:45
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Последние комментарии:
Не заиграет
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Были вопросы, зачем он вообще нужен именно Сити, но после ЧМ не осталось сомнений в том, что стерлинг как и любой воспитанник одной портовой помойки - не футболист.
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40 максимум и то 30-35 реал цена
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Все же переплаьили на 15-20 лямов.
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За 4 поборются с арсом
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60 миллионов фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/63682/?c=1
кек
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По мне такидуглас коста побаще будет. Помощнее. Как раз для апл. Что он вытвопял с Бельгией
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Соснут у Ливерпуля в ЛЧ как обычно
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Неплохая покупка, но не за 60 же лямов. Жаль, что Санчес не дождался окончания сезона, сейчас бы Сити его спокойно подписал, и это было бы идеально для всех.
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физрук гвардиола продолжает скупать все что движется.
выращивать свои таланты, как МЮ и Ливерпуль, они не в состоянии. с наемниками так и останется сити неудачниками.
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Команда-гегемон. Уважаю Сити. Лучше, чем наш Челси
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