"Сити" согласовал стоимость Рияда Махреза

Рияд Махрез "Манчестер Сити", наконец, согласовал стоимость вингера "Лестера" Рияда Махреза в размере 60 миллионов фунтов и теперь должен завершить сделку в ближайшие 48 часов.

Намеком на то, что два клуба близки к договоренности, стал тот факт, что в минувший понедельник Рияд не вернулся к тренировкам с "лисами". Официально это объяснялось тем, что игрок сборной Алжира получил дополнительную неделю отпуска.

На исходе этой дополнительной недели чемпионы Премьер-Лиги все-таки добились своего, и теперь Махрез, выходя из отпуска, сразу направляется на "Этихад", чтобы уладить последние формальности.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшие пару дней 27-летний алжирец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт и сразу приступит к тренировкам под началом Хосепа Гвардиолы, который является его давним поклонником.

Напомним, в январе "горожанам" не удалось приобрести Рияда. Потеряв интерес к Алексису Санчесу, "Сити" обратился к варианту с Махрезом, но узнал, что "Лестер" хочет за свою звезду около 90 млн. фунтов. Прошение вингера о трансфере ничуть не поколебало ту твердую позицию, что заняли "лисы", но по окончании сезона они все же пошли на уступки.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2018 18:45

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Последние комментарии:




  1. cfc000000 08.07.2018 20:08 # cfc000000
    Не заиграет

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  2. psycho1 08.07.2018 20:05 # psycho1
    Были вопросы, зачем он вообще нужен именно Сити, но после ЧМ не осталось сомнений в том, что стерлинг как и любой воспитанник одной портовой помойки - не футболист.

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  3. awesome-arsenal 08.07.2018 19:35 # awesome-arsenal
    40 максимум и то 30-35 реал цена

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  4. gerrard08 08.07.2018 19:32 # gerrard08
    Все же переплаьили на 15-20 лямов.

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  5. januzaj00 08.07.2018 19:22 # januzaj00
    За 4 поборются с арсом

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  6. hammersmith 08.07.2018 19:12 # hammersmith
    60 миллионов фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/63682/?c=1

    кек

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  7. mototroller 08.07.2018 19:11 # mototroller
    По мне такидуглас коста побаще будет. Помощнее. Как раз для апл. Что он вытвопял с Бельгией

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  8. only--liverpool 08.07.2018 19:08 # only--liverpool
    Соснут у Ливерпуля в ЛЧ как обычно

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  9. brown-ale 08.07.2018 19:02 # brown-ale
    Неплохая покупка, но не за 60 же лямов. Жаль, что Санчес не дождался окончания сезона, сейчас бы Сити его спокойно подписал, и это было бы идеально для всех.

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  10. alexomck 08.07.2018 18:49 # alexomck
    физрук гвардиола продолжает скупать все что движется.
    выращивать свои таланты, как МЮ и Ливерпуль, они не в состоянии. с наемниками так и останется сити неудачниками.

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  11. staryi-eblan 08.07.2018 18:47 # staryi-eblan
    Команда-гегемон. Уважаю Сити. Лучше, чем наш Челси

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