"Тоттенхэм" вынужден задуматься о продаже Льоренте

"Тоттенхэму" придется продать Фернандо Льоренте этим летом, чтобы не лишиться игрока через год свободным агентом.

Прошлым летом "шпоры" заплатили 15 миллионов фунтов "Суонси", чтобы увести Льоренте из под носа у "Челси". Однако 33-летний испанец не справился с ролью дублера Харри Кейна и забил лишь один гол в Премьер-Лиге.



Этим летом пресса связывает Льоренте с переходом в "Наполи", однако никакого контакта пока не было. Тем не менее, от контракта Фернандо остается только 12 месяцев, и это заставляет "Тоттенхэм" задуматься о продаже ветерана.



"Мы ничего не знаем о "Наполи". К этому моменту никто из "Наполи" или "Тоттенхэма" не выходил с нами на контакт, поэтому мне пока нечего сказать по этому поводу".



"Конечно, для нас было бы честью перейти к "синим", потому что мы говорим об одном из итальянских топ-клубов. Мы говорим о топ-клубе, и для нас было бы огромной честью, интересуйся "Наполи" Фернандо на самом деле".



"Будет ли Фернандо продлевать свой контракт с "Тоттенхэмом"? Нет, абсолютно нет", — сообщил агент и отец игрока Чус Льоренте Calcio Napoli 24.