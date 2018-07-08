"Эвертон" готов заплатить 30 миллионов фунтов за Форсберга

"Эвертон" обдумывает приобретение вингера "РБ Лейпцига" и сборной Швеции Эмиля Форсберга.

26-летний Форсберг прекрасно проявил себя на Чемпионате Мира в России, где вместе со шведами дошел до четвертьфинала турнира. Сам Эмиль записал на свой счет победный гол в игре 1/8 финала против Швейцарии.



Как стало известно Daily Mirror, Форсбергу удалось привлечь внимание не только болельщиков, но и главного тренера "Эвертона" Марку Силвы. Швед вошел в шорт-лист потенциальных покупок мерсисайдского клуба на это трансферное окно.



Перед началом сезона Силва хочет приобрести вингера, и Эмиль идеально соответствует его требованиям. Чтобы подписать Форсберга, "ирискам" придется заплатить 30 миллионов фунтов.