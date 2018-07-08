Отец Озила советует ему завершить карьеру в сборной Германии

Месут Озил Мустафа Озил посоветовал своему сыну Месуту завершить карьеру в сборной Германии и сосредоточится на выступлениях за "Арсенал".

Именно Озил стал главным козлом отпущения за провальный для Германии Чемпионат Мира в России. Спортивный директор немцев Оливер Бирхофф пожалел, что Месута вообще вызвали на мундиаль.

Такая суровая реакция общественности не оставила равнодушным Озила-старшего. Более того, теперь отец Месута советует сыну отказаться от выступлений за национальную команду.

"На его месте я бы сказал: "Спасибо за все, но с меня достаточно". Даже фанаты Германии освистывали его в России. Мы до сих пор не понимаем, за что и почему".

"Он играет за Германию на протяжении девяти лет, стал чемпионом Мира. Так происходило всегда: если немцы побеждали, побеждала команда; если немцы проигрывали, во всем виноват Озил. Его опять сделали козлом отпущения", - сообщил Мустафа Озил Bild am Sonntag.




Метки Арсенал, Озил, сборная Германии

Автор foxmcfc   

Дата 08.07.2018 16:00

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  1. scouser2005 08.07.2018 16:27 # scouser2005
    У меня ощущение, что он имеет отношение к Арсеналу.

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  2. wengerrrro 08.07.2018 16:13 # wengerrrro
    лол что, за что его винить в провале немцев, то есть из-за него слили мексике, а в остальных матчах он не играл
    абсурд

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