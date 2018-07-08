Отец Озила советует ему завершить карьеру в сборной Германии
Мустафа Озил посоветовал своему сыну Месуту завершить карьеру в сборной Германии и сосредоточится на выступлениях за "Арсенал".
Именно Озил стал главным козлом отпущения за провальный для Германии Чемпионат Мира в России. Спортивный директор немцев Оливер Бирхофф пожалел, что Месута вообще вызвали на мундиаль.
Такая суровая реакция общественности не оставила равнодушным Озила-старшего. Более того, теперь отец Месута советует сыну отказаться от выступлений за национальную команду.
"На его месте я бы сказал: "Спасибо за все, но с меня достаточно". Даже фанаты Германии освистывали его в России. Мы до сих пор не понимаем, за что и почему".
"Он играет за Германию на протяжении девяти лет, стал чемпионом Мира. Так происходило всегда: если немцы побеждали, побеждала команда; если немцы проигрывали, во всем виноват Озил. Его опять сделали козлом отпущения", - сообщил Мустафа Озил Bild am Sonntag.
08.07.2018 16:00
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Последние комментарии:
У меня ощущение, что он имеет отношение к Арсеналу.
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лол что, за что его винить в провале немцев, то есть из-за него слили мексике, а в остальных матчах он не играл
абсурд
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