"Вест Хэм" на пороге двойного приобретения

"Вест Хэм" готовится объявить о двойном приобретении — бывшего полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира и нападающего дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко.

Обладая статусом свободного агента после расставания с "канонирами", Уилшир получил немало предложений о продолжении карьеры, в том числе из-за пределов Англии, однако разговор с главным тренером "молотобойцев" Мануэлем Пеллегрини помог ему сделать свой выбор.



По информации Sky Sports, Джек уже прошел медицинское обследование и теперь готовится подписать трехлетний контракт с "Вест Хэмом". Ожидается, что это случится со дня на день — или уже в понедельник, как предполагает Daily Mirror.



Также стало известно, что "Боруссия" приняла предложение "молотобойцев" в 17.5 миллионов фунтов о покупке Ярмоленко, который за год, проведенный в Дортмунде, не смог стать основным игроком, забив лишь шесть голов в 26 матчах.



Теперь 28-летний украинец направляется в Швейцарию, где на тренировочных сборах находится команда Пеллегрини. Все формальности по этому трансферу будут улажены в ближайшие дни, как и в случае с Уилширом.