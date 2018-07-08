Оляс: "Фекир остается в "Лионе"

Набиль Фекир Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заверил, что плеймейкер Набиль Фекир не перейдет в "Ливерпуль" этим летом.

Сага с переездом Фекира на "Энфилд" длится уже более двух месяцев. За это время Набиль успел согласовать контракт с "красными", пройти медицинское обследование и записать приветственное интервью, после чего узнал, что сделка не состоится.

В какой-то момент появились разговоры, что "Ливерпуль" может возобновить переговоры о покупке 24-летнего игрока сборной Франции, но Оляс же не помышляет о расставании с Фекиром.

"Набиль будет игроком "Лиона" в новом сезоне. Наши отношения можно сравнить с отношениями отца и сына. Я дал ему шанс перейти в "Ливерпуль", но сделка, как вы знаете, не состоялась. Он остается нашим капитаном, а наш тренер хочет его удержать", - сообщил Оляс RMC Sport.




Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор foxmcfc   

Дата 08.07.2018 14:00

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  1. vertigo-92 08.07.2018 15:00 # vertigo-92
    О боже мой, да всем насрать

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  2. kojan 08.07.2018 14:35 # kojan
    ливерня чувствуете тяжесть? это Фекир положил на "великий" клуб...

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  3. wengerrrro 08.07.2018 14:23 # wengerrrro
    пропал футболист

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