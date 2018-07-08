Оляс: "Фекир остается в "Лионе"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заверил, что плеймейкер Набиль Фекир не перейдет в "Ливерпуль" этим летом.

Сага с переездом Фекира на "Энфилд" длится уже более двух месяцев. За это время Набиль успел согласовать контракт с "красными", пройти медицинское обследование и записать приветственное интервью, после чего узнал, что сделка не состоится.



В какой-то момент появились разговоры, что "Ливерпуль" может возобновить переговоры о покупке 24-летнего игрока сборной Франции, но Оляс же не помышляет о расставании с Фекиром.



"Набиль будет игроком "Лиона" в новом сезоне. Наши отношения можно сравнить с отношениями отца и сына. Я дал ему шанс перейти в "Ливерпуль", но сделка, как вы знаете, не состоялась. Он остается нашим капитаном, а наш тренер хочет его удержать", - сообщил Оляс RMC Sport.