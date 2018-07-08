Саутгейт откажется от работы с топ-клубам Премьер-Лиги

Гарет Саутгейт продолжит работу со сборной Англии, даже если ему поступит предложение возглавить большой клуб Премьер-Лиги.

Накануне Саутгейт вывел "трех львов" в полуфинал Чемпионата Мира впервые за 28 последних лет. Этого исторического достижения Гарет добился, приняв команду из рук Сэма Эллардайса уже по ходу квалификации.



После столь впечатляющего успеха пресса предположила, что на Саутгейта могут выйти гранды Премьер-Лиги. Однако боссы FA уверены, что Гарет не поддастся соблазну и продолжит работу с национальной командой.



Спортивный директор ассоциации Дэн Эшуорт уже заручился гарантиями, что Саутгейт не планирует окунуться в клубный футбол. Как сообщает Daily Mirror, вскоре Гарет даже может получить новый контракт — взамен истекающему после Евро-2020.