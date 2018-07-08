Саутгейт откажется от работы с топ-клубам Премьер-Лиги
Гарет Саутгейт продолжит работу со сборной Англии, даже если ему поступит предложение возглавить большой клуб Премьер-Лиги.
Накануне Саутгейт вывел "трех львов" в полуфинал Чемпионата Мира впервые за 28 последних лет. Этого исторического достижения Гарет добился, приняв команду из рук Сэма Эллардайса уже по ходу квалификации.
После столь впечатляющего успеха пресса предположила, что на Саутгейта могут выйти гранды Премьер-Лиги. Однако боссы FA уверены, что Гарет не поддастся соблазну и продолжит работу с национальной командой.
Спортивный директор ассоциации Дэн Эшуорт уже заручился гарантиями, что Саутгейт не планирует окунуться в клубный футбол. Как сообщает Daily Mirror, вскоре Гарет даже может получить новый контракт — взамен истекающему после Евро-2020.
08.07.2018 13:00
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фартовый чорт, с тупыми бегунками и симулянтами до 1/2 дополз. с такой сеткой еще и в финал залезть может. срамота.
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О, кидают в Саутгейта дерьмом. Я тоже хочу. Не помню в сборной Англии столь убогого физрука чем этот валенок. Команда играет в говнофутбол, без идеи в атаке с 7ю защитниками. Убогая расстановка, убогая тактика, по набирал цыган которые не хотят играть за такие смешные деньги, при этом большей частью состава претендуют на оскар. Все настолько убого, что сборная России выглядит достаточно хорошо. Надеюсь хорваты покажут кто есть как тренер Саутгейт и его команда провалится. (но в тайне я все равно буду за них болеть)
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В челси этого господина!
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Помню его ещё по Мидлсбро. Славный малый.
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просрали в чистую единственным по сей день сильным соперникам в лице бельгии. воообще не понимаю этого фапа на британцев. попади они в левую часть сетки, отлетели бы уже на первой стадии от условного уругвая или португалии.
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"впечатляющего успеха"
Ибо не встретились с топ-командами, которые выступили плохо, так бы вылетели уже
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