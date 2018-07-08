Фердинанд рекомендует МЮ купить Магуайра

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал главному тренеру дьяволов Жозе Моуриньо купить защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

Накануне англичане обеспечили себе место в полуфинале Чемпионата Мира. Важный вклад в победу над Швецией внес Магуайр — именно он открыл счет в первой тайме матча, сыгранного в Самаре.



После матча Харри получил массу похвалы от медиа и главного тренера сборной Гарета Саутгейта. Не остался в стороне и эксперт BBC Рио Фердинанд, который посоветовал своему клубу обратить внимание на 25-летнего защитника.



"Харри Магуайр заслужил особого упоминания. В обеих штрафных площадях он был просто невероятен. Он выглядит как настоящий шкаф, но с мячом действует грациозно и технично. Сегодня он сыграл ключевую роль в победе. Он очень важен для Англии", - сообщил Рио.