"Юнайтед" сделал запрос насчет Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Реала" Криштиану Роналду, но едва ли будет пытаться вернуть свою бывшую звезду.

Слухи о том, что Роналду договаривается с "Ювентусом", заставили "красных дьяволов" возобновить интерес к Криштиану, о возвращении которого они уже неоднократно задумывались в предыдущие годы.

Как стало известно The Independent, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд все еще хочет совершить "знаковое приобретение" этим летом, а потому сделал запрос насчет 33-летнего португальца.

В ответ Вудворд узнал, что Роналду уже значительно продвинулся в переговорах с "Ювентусом", который согласился удовлетворить высокие требования Криштиану по зарплате. Учитывая это, "Юнайтед" вряд ли будет выдвигать свое предложение.



Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2018 11:00

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