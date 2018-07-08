"Юнайтед" сделал запрос насчет Роналду
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Реала" Криштиану Роналду, но едва ли будет пытаться вернуть свою бывшую звезду.
Слухи о том, что Роналду договаривается с "Ювентусом", заставили "красных дьяволов" возобновить интерес к Криштиану, о возвращении которого они уже неоднократно задумывались в предыдущие годы.
Как стало известно The Independent, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд все еще хочет совершить "знаковое приобретение" этим летом, а потому сделал запрос насчет 33-летнего португальца.
В ответ Вудворд узнал, что Роналду уже значительно продвинулся в переговорах с "Ювентусом", который согласился удовлетворить высокие требования Криштиану по зарплате. Учитывая это, "Юнайтед" вряд ли будет выдвигать свое предложение.
08.07.2018 11:00
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