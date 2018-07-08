Куртуа определится со своим будущим в течение недели после ЧМ-2018

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что ему потребуется всего одна неделя по возвращении с Чемпионата Мира в России, чтобы определиться со своим будущим.

По ходу мундиаля Куртуа сделал уже несколько намеков на то, что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт с "синими" и хочет перейти в "Реал".

Однако эта сага не продлится долго. 26-летний голкипер обещает дать ответ "Челси" до того, как отправится отдыхать после ЧМ-2018.

"Прямо сейчас у меня нет никаких других мыслей, кроме как о Чемпионате Мира. Наше поколение имеет шанс оставить свой след с помощью этого Чемпионат Мира, поэтому мы должны быть полностью сосредоточены".

"Нам очень важно добиться чего-нибудь исторического для своей страны. После Чемпионата Мира, в течение семи или восьми дней, я решу, как будет лучше для меня. О своем будущем я поговорю позже", — сообщил Куртуа испанской радиостанции Onda Cero.



Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2018 10:00

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  1. brown-ale 08.07.2018 12:18 # brown-ale
    Да все понятно, за Челси играть он уже не собирается.

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  2. chelsea-69 08.07.2018 10:58 # chelsea-69
    Xyярь как боженька, что бы тебя продали за 100 млн серебренников

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