Куртуа определится со своим будущим в течение недели после ЧМ-2018

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что ему потребуется всего одна неделя по возвращении с Чемпионата Мира в России, чтобы определиться со своим будущим.

По ходу мундиаля Куртуа сделал уже несколько намеков на то, что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт с "синими" и хочет перейти в "Реал".



Однако эта сага не продлится долго. 26-летний голкипер обещает дать ответ "Челси" до того, как отправится отдыхать после ЧМ-2018.



"Прямо сейчас у меня нет никаких других мыслей, кроме как о Чемпионате Мира. Наше поколение имеет шанс оставить свой след с помощью этого Чемпионат Мира, поэтому мы должны быть полностью сосредоточены".



"Нам очень важно добиться чего-нибудь исторического для своей страны. После Чемпионата Мира, в течение семи или восьми дней, я решу, как будет лучше для меня. О своем будущем я поговорю позже", — сообщил Куртуа испанской радиостанции Onda Cero.