Тренер сборной Швеции: "Англия достаточно хороша, чтобы выиграть ЧМ-2018"

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон считает, что Англия достаточно хороша, чтобы выиграть Чемпионат Мира в России.

Накануне голы Харри Магуайра и Деле Алли позволили англичанам без особых проблем одолеть шведов и впервые за 28 последних лет выйти в полуфинальную стадию мирового первенства.



Андерссон признает, что в этот день Англия была просто лучше, чем его собственная команда. Янне даже не удивится, если родоначальники футбола выиграют ЧМ-2018.



"Не уверен, сделали ли мы что-нибудь неправильно. Нам противостоял действительно хороший оппонент, а мы не сыграли на пике своих возможностей".



"В игре было довольно мало свободного пространства. Сложно создавать моменты против команды, которая действует с пятью защитниками".



"Если кто-то и получал свободное пространство, то это английская команда. Нам противостояла хорошая команда, и сегодня Англия была лучше. Не всегда бывает, что ты что-нибудь сделал неправильно, иногда твой соперник просто лучше. Я с большим уважением отношусь к англичанам и поздравляю их".



"Да, определенно, я верю, что Англия достаточно хороша, чтобы выиграть Чемпионат Мира. У них мощная и хорошо организованная команда. Я хочу похвалить их команду и тренера".



"У них хорошая футбольная команда, и они практически ничего тебе не позволяют. Убежден, они идеально готовы, чтобы пройти весь путь", — цитирует Андерссона Sky Sports.