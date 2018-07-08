"Ливерпуль" обратился насчет Джека Грилиша
"Ливерпуль" обратился насчет полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, однако "Тоттенхэм" остается фаворитом в борьбе за игрока.
Не сумев вернуться в Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона, "Астон Вилла" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, и теперь вопрос о продаже Грилиша даже не стоит — вопрос в том, за сколько уйдет Джек.
Изначально бирмингемский клуб оценил свое молодое дарование в 40 миллионов фунтов, однако даже половину этой суммы выручить будет проблематично. Зная о затруднениях "Астон Виллы", президент "шпор" Даниэль Леви предлагает за Грилиша только 15 млн. фунтов.
По информации Daily Mirror, свой интерес к Джеку обозначили и "красные". Поинтересовавшись доступностью 22-летнего англичанина, "Ливерпуль" пока не вернулся с предложением, поэтому фаворитом в борьбе за игрока остается "Тоттенхэм".
08.07.2018 08:30
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ебанаты, как будто больше покупать некого
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Блин, за калеку Баркли с истекающим контрактом отдавали 15 лямов, а тут за действительно топаря жмотят деньги. Не понимаю этого. Вместо Фекира идеально бы зашел.
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