Садио Мане не контактировал с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане опроверг слухи о переговорах с "Реалом" этим летом.

Вскоре после финала Лиги Чемпионов, в котором Мане отметился голом в ворота "Реала", издание France Football опубликовало материал о том, что Садио достиг принципиальной договоренности о переходе в Королевский клуб.



Недавно эти слухи вспыхнули с новой силой из-за вероятного ухода из "Реала" Криштиану Роналду. Однако 26-летний сенегалец уверяет, что не контактировал с клубом из Мадрида.



"Это лишь слухи. Я не в курсе чего-либо и ни с кем не контактировал. Я остаюсь игроком "Ливерпуля" и присоединюсь к своим партнерам по команде к предсезонному турне по Соединенным Штатам. У "Реала" отличная команда, но я сосредоточен на собственной команде, "Ливерпуле", — цитирует Мане Liverpool Echo.