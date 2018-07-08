Рэднапп: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" будут главными конкурентами "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" будут главными соперниками "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

В минувшей кампании главным преследователем "горожан" был "Манчестер Юнайтед", тогда как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" долгое время сражались за попадание в топ-4 и в итоге отстали от лидера на 23 и 25 очков, соответственно.



Тем не менее, именно "шпоры" и "красные" имеют наивысшие шансы помешать "Сити" защитить чемпионское звание, уверен Джейми.



"Я не думаю, что в конце сезона "Арсенал" будет среди претендентов на титул, но им важно сократить это отставание и сделать все возможное для возвращения в топ-4".



"Главными же конкурентами "Манчестер Сити" будут "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Конечно, "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуриньо захочет побороться за титул, но ближе всех к "Сити" будут "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



"Несмотря на эти слова, у меня есть ощущение, что "Сити" снова станет чемпионом, у них так много хороших игроков", — сообщил Рэднапп.