Саутгейт: "Магуайр играет как гигант в обеих штрафных"

Харри Магуайр Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил роль защитника "Лестера" Харри Магуайра в игре национальной команды на Чемпионате Мира в России.

Саутгейт удивил многих, когда в преддверии ЧМ-2018 решил перейти на схему с тремя защитниками, одним из которых как раз стал 25-летний Магуайр.

Харри ухватился обеими руками за свой шанс и по количеству выигранных верховых единоборств на турнире (33) уступает только россиянину Артему Дзюбе. Накануне именно Магуайр забил победный гол против Швеции и помог Англии выйти в полуфинал. В общении с прессой Саутгейт не мог не отметить успехи своего подопечного.

"Магуайр играет как гигант в обеих штрафных площадках на протяжении всего турнира".

"Когда я просматривал его по ходу сезона, мне так хотелось, чтобы он остался в форме, потому что я был уверен, что он сможет нам пригодиться на этом уровне".

"Я не знаю наверняка, верил ли он сам в это, но он обладает суперталантом, он суперигрок. По качеству работы с мячом он не уступает ни одному защитнику на турнире".

"Надеюсь, своей игрой на этом уровне он придаст себе уверенности. Мы забиваем со стандартов благодаря ему, и свой гол сегодня он полностью заслужил", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.



Метки Лестер, Магуайр, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2018 06:00

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  1. hammersmith 08.07.2018 08:54 # hammersmith
    легенда ЛФЦ

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  2. mcfc-fantactic 08.07.2018 08:39 # mcfc-fantactic
    Рабоче-Крестьянский Магуайер, просто унижает всех кто пытается его продавить...Красава! Достаточно одного стыка с этим ,,топором", чтобы нап соперника понял - перед ним маячит лазарет. Наступает полная релаксация и спокойствие.

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  3. jack-willsher 08.07.2018 08:32 # jack-willsher
    магуайр > распиаренки фердинанд+видич

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  4. mr-tsoy 08.07.2018 07:42 # mr-tsoy
    Накосячит с хорватией скриньте

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