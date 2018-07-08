Саутгейт: "Магуайр играет как гигант в обеих штрафных"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил роль защитника "Лестера" Харри Магуайра в игре национальной команды на Чемпионате Мира в России.

Саутгейт удивил многих, когда в преддверии ЧМ-2018 решил перейти на схему с тремя защитниками, одним из которых как раз стал 25-летний Магуайр.



Харри ухватился обеими руками за свой шанс и по количеству выигранных верховых единоборств на турнире (33) уступает только россиянину Артему Дзюбе. Накануне именно Магуайр забил победный гол против Швеции и помог Англии выйти в полуфинал. В общении с прессой Саутгейт не мог не отметить успехи своего подопечного.



"Магуайр играет как гигант в обеих штрафных площадках на протяжении всего турнира".



"Когда я просматривал его по ходу сезона, мне так хотелось, чтобы он остался в форме, потому что я был уверен, что он сможет нам пригодиться на этом уровне".



"Я не знаю наверняка, верил ли он сам в это, но он обладает суперталантом, он суперигрок. По качеству работы с мячом он не уступает ни одному защитнику на турнире".



"Надеюсь, своей игрой на этом уровне он придаст себе уверенности. Мы забиваем со стандартов благодаря ему, и свой гол сегодня он полностью заслужил", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.