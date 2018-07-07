Англия сыграет в полуфинале ЧМ-2018 с Хорватией
Соперником сборной Англии по полуфиналу Чемпионата Мира стала Хорватия, в упорном противостоянии одолевшая хозяев турнира россиян.
Второй субботний полуфинал получился гораздо упорнее, нежели уверенная победа Англии над Швецией со счетом 0:2 ранее днем. Россия и Хорватия обменялись голами в основное время, а затем сделали то же самое в экстра-таймах.
В серии же пенальти удача улыбнулась хорватам — 3:4. Таким образом, именно команда Златко Далича поспорит с англичанами за путевку в финал ЧМ-2018. Этот матч состоится в среду 11 июля в московских "Лужниках".
07.07.2018 23:55
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Последние комментарии:
Наконец-то все поймут что с Испанией произошло такое же недоразумение как 10 лет назад с голландцами. Отлететь от днищавой Хорватии у которой в составе 3 игрока и 1 Ловрен (это сразу -2 гола в каждом матче) - это надо постараться. Ну в копилку Словений, Греций и прочих Алжиров. Уровень.
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бодренько
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Рассия ахуенно братан
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Есть ощущение, что против России англам было бы проще.
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Англия чемпион...
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