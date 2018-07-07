Англия сыграет в полуфинале ЧМ-2018 с Хорватией

Иван Ракитич Соперником сборной Англии по полуфиналу Чемпионата Мира стала Хорватия, в упорном противостоянии одолевшая хозяев турнира россиян.

Второй субботний полуфинал получился гораздо упорнее, нежели уверенная победа Англии над Швецией со счетом 0:2 ранее днем. Россия и Хорватия обменялись голами в основное время, а затем сделали то же самое в экстра-таймах.

В серии же пенальти удача улыбнулась хорватам — 3:4. Таким образом, именно команда Златко Далича поспорит с англичанами за путевку в финал ЧМ-2018. Этот матч состоится в среду 11 июля в московских "Лужниках".



Метки сборная Англии, сборная Хорватии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2018 23:55

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Последние комментарии:




  1. superglor 08.07.2018 00:43 # superglor
    Наконец-то все поймут что с Испанией произошло такое же недоразумение как 10 лет назад с голландцами. Отлететь от днищавой Хорватии у которой в составе 3 игрока и 1 Ловрен (это сразу -2 гола в каждом матче) - это надо постараться. Ну в копилку Словений, Греций и прочих Алжиров. Уровень.

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  2. mancunia-planet 08.07.2018 00:20 # mancunia-planet
    бодренько

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  3. only--liverpool 08.07.2018 00:03 # only--liverpool
    Рассия ахуенно братан

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  4. brown-ale 08.07.2018 00:01 # brown-ale
    Есть ощущение, что против России англам было бы проще.

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  5. chelsealondon 07.07.2018 23:59 # chelsealondon
    Англия чемпион...

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