Англия сыграет в полуфинале ЧМ-2018 с Хорватией

Соперником сборной Англии по полуфиналу Чемпионата Мира стала Хорватия, в упорном противостоянии одолевшая хозяев турнира россиян.

Второй субботний полуфинал получился гораздо упорнее, нежели уверенная победа Англии над Швецией со счетом 0:2 ранее днем. Россия и Хорватия обменялись голами в основное время, а затем сделали то же самое в экстра-таймах.



В серии же пенальти удача улыбнулась хорватам — 3:4. Таким образом, именно команда Златко Далича поспорит с англичанами за путевку в финал ЧМ-2018. Этот матч состоится в среду 11 июля в московских "Лужниках".