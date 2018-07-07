Саутгейт: "Мой лучший день в тренерской карьере"

Главный тренер сборной Англии заявил, что легко может назвать победу над Швецией в 1/4 финала Чемпионата Мира своим лучшим днем в карьере, но не хочет останавливаться на достигнутом.

Победа 0:2 над Швецией позволила англичанам впервые с 1990 года выйти в полуфинальную стадию мирового первенства. Однако Гарет не готов принимать всю похвалу на себя и напоминает, что это коллективная заслуга.



"Я с легкостью могу назвать этот день лучшим в своей тренерской карьере. Но послушайте, мы хотим продолжать прогрессировать как команда тренеров, персонала и игроков. Я снова возвращаюсь к тому, что это заслуга всего коллектива".



"Я испытываю очень особенные чувства от того, что нахожусь во главе людей, которые в этот период времени тратят так много энергии и дают мне все, что только могут. Замечательно видеть игроков в окружении их семей. Без поддержки пары жен, которые отпустили своих мужей на турнир после рождения детей... Надеюсь, они тоже чувствуют себя причастными к этому".



"Так было не всегда, если мы говорим о выступлении за сборную Англии. Достаточно вернуться на 18 месяцев назад, когда я сказал игрокам, что даже малейший успех со сборной Англии будет иметь гораздо большее значение, чем их успехи в клубах. Возможно, теперь это начинается проявляться".



"Мы достигли этой стадии, потому что мы сильны коллективно. Матч посреди недели (против Колумбии) стал испытанием в физическом и эмоциональном отношении, но мы стойко выдержали этот тест, и это признак команды, которая добавляет в зрелости на наших глазах".



"Я разговаривал с парнями сегодня, и ни у кого из них нет желания поскорее вернуться домой. Теперь мы должны провести здесь еще неделю. Все зависит от нас, в каких матчах мы сыграем", — цитирует Саутгейта The Guardian.