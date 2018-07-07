Невилл находит "отвратительной" критику в адрес Стерлинга

Телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что находит "отвратительной" критику в адрес вингера сборной Англии Рахима Стерлинга после матча 1/4 финала Чемпионата Мира против Швеции.

В минувшем сезоне Стерлинг стал вторым лучшим бомбардиром "Манчестер Сити", однако на турнире в России ему до сих пор не удалось отличиться.



В победном для англичан матче против шведов в субботу Рахим упустил прекрасную голевую возможность, выйдя один на один с голкипером на исходе первого тайма. 23-летний Стерлинг был немедленно подвергнут критике, которую Невилл находит несправедливой.



"Я испытываю абсолютное отвращение к тому, что писали в социальных сетях про Стерлинга в перерыве матча. Это совершенно не отражает его игры".



"Он постоянно открывался за спиной Гранквиста, проникая в штрафную раз за разом. Хорошо, мы не получили вишенки на торте — гола, который делает тебя героем — но это была блестящая игра в его исполнении", — сообщил Невилл в эфире ITV.