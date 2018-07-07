Джордан Пикфорд не ощущает давления

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что не испытывает никакого давления по мере продвижения команды в плей-офф Чемпионата Мира.

В субботу страж ворот "Эвертона" не только помог англичанам одержать победу 0:2 над Швецией, но и впервые на турнире сохранил свои ворота на замке, отметившись тремя отличными сейвами во втором тайме.



Неслучайно, что именно 24-летний Пикфорд был признан лучшим игроком матча. После выхода в полуфинал ЧМ-2018 Джордан рассказал, как ему удается не терять самообладание в ситуациях, с которыми он прежде никогда не сталкивался в своей карьере.



"Я никогда не подвергаю себя никакому давлению или вроде того. Я готов ко всему, и я ощущаю свою силу. Ничто не может сбить меня с толку, я просто хочу быть собой".



"Поле всегда останется тем, что заключено между линиями. Мяч всегда одного веса. Это просто игра в футбол".



"Я лишь упорно работаю на тренировках каждый день, и именно поэтому я не пропустил сегодня вечером. Сегодня в матче я продемонстрировал сейвы, которые делаю на тренировках".



"Я всегда наслаждаюсь своей игрой. Я упорно занимаюсь каждый день в зале и на поле, чтобы затем показать в матче, на что я способен. Критика меня не задевает, а лишь вызывает у меня желание становиться лучше", — цитирует Пикфорда Sky Sports.