Конте посетил базу "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте и члены его штаба побывали на базе клуба в Кобхэме.

В субботу к тренировкам вернулись некоторые из игроков первой команды "синих", и хотя Конте не проводил занятие лично, он присутствовал на базе в этот день. Предполагается, что Антонио общался с руководством клуба насчет своего будущего.



По информации Sky Sports, "Челси" по-прежнему хочет избавиться от Конте, однако переговоры с "Наполи" о компенсации за Маурицио Сарри зашли в тупик — президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис все еще ждет улучшенного предложения из Лондона.



Отметим, что в своем официальном заявлении о возвращении команды из отпуска "Челси" никак не упоминает Конте. "Игроки тренируются сами по себе?" — один из наиболее популярных вопросов к клубу в социальных сетях.