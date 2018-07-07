Фабиньо и Кейта не впечатлили Клоппа в своем дебюте за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру полузащитников Фабиньо и Наби Кейта в их первом матче за мерсисайдский клуб.

В то самое время, как сборная Англии играла со шведами в 1/4 финала Чемпионата Мира, подопечные Клоппа проводили свой первый предсезонный матч. "Красные" вдоволь порезвились против "Честера", забив семь безответных мячей.



В первом тайме этого матча Клопп дал сыграть Фабиньо, а во втором — Кейта. Увиденное не сильно впечатлило Юргена, однако он подвергает сомнению класс своих новичков.



"Им приходится тяжело. Знаете, мы всегда измеряем сердечный ритм игроков, и когда ты не говоришь по-английски, твое сердце уже колотится с частой в 100 ударов в минуту, если ты слышишь меня! Так прошла их первая неделя, но все хорошо".



"Сегодня Фабиньо было непросто, он не лучшим образом сыграл первый тайм. Ему было сложно нащупать свою игру. Наби выглядел намного лучше во втором тайме, но это ничего не значит. Мы знаем их уровень, мы не устраиваем проверку этим парням, в отличие от некоторых других. Молодые парни должны проявлять себя в такого рода матчах, 100 процентов, но у них двоих будут другие матчи для этого".



"Что нам добавят Кейта и Фабиньо? Класса. Наби приехал к нам из Лейпцига, чья футбольная философия очень похожа на нашу. Он очень резок в единоборствах и очень быстро мыслит в ситуациях, когда нужно контрпрессинговать. Это выглядит очень естественно, и это хорошо".



"Монако" играл в совершенно другом стиле, поэтому Фабиньо может потребоваться больше времени на адаптацию. Но он тоже великолепный игрок. Он хорошо пасует, у него хорошая скорость, он хорош в единоборствах. Он отличный оборонительный полузащитник, умеющий играть в защите, что хорошо. Если ты хочешь быть частью нашей команды, ты должен быть хорош, а эти двое хороши", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".