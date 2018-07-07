Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Мира, уверенно разобравшись со шведами — 0:2.

Стартовый состав "трех львов" не изменился относительно предыдущего матча против сборной Колумбии. Джейми Варди залечил пах и занял место среди запасных.



В начальной стадии матча англичане были предельно осторожны и просто не имели свободного пространства для быстрых атак. Швеция играла компактно, позволяя сопернику беспрепятственно владеть мячом на отдалении от ворот.



Первый опасный момент возник только на 19-й минуте, когда Рахим Стерлинг оставил мяч Харри Кейну, и тот немедленно пробил с 18 метров. Голкипер шведов явно зазевался, однако удар получился неточным.



По прошествии получаса англичане впервые получили право на угловой и благодаря этому стандарту открыли счет. Эшли Янг выполнил подачу с края поля, а Харри Магуайр выиграл борьбу на втором этаже у Эмиля Форсберга и головой послал мяч в ворота — 0:1.



В остатке тайма Швеция совершенно ничего не показала в атаке, тогда как Рахим Стерлинг не реализовал два выхода один на один. Если в первом случае арбитры зафиксировали офсайд, то во втором оправданий вингеру "Манчестер Сити" быть не может — Рахим не смог переиграть голкипера и пожадничал с передачей на свободных партнеров.



Второй тайм начался с отличного момента в исполнении шведов. Маркус Берг перепрыгнул Эшли Янга и нанес сильный удар головой, но Джордан Пикфорд не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в прыжке отразил мяч.



На момент Берга англичане ответили отрезком активности, заметно прижав соперника, и на 58-й минуте удвоили счет. Джесси Лингард мягко набросил мяч к дальней штанги, где оставленный без опеки Деле Алли пробил головой над руками голкипера — 0:2.



На 62-й минуте Швеция едва не отыграла один гол, проведя классную комбинацию на скорости, однако Пикфорд справился с ударом низом от Виктора Классена из пределов штрафной площади.



Вскоре Пикфорд совершил еще один яркий сейв. Англия не прекращала атаковать, а потому порой проваливалась в обороне, и Джордан был вынужден подчищать огрехи партнеров, делая это выше всяких похвал.



В концовке игра совершенно успокоилась и больше напоминала товарищескую, Пикфорду уже не пришлось спасать свою команду.



Англия провела очень уверенный матч и добилась заслуженной победы, а Пикфорд впервые на турнире сохранил свои ворота на замке. В сравнении с эмоциональной и временами буйной Колумбией шведы выглядели излишне спокойными.



Сборная Швеции — сборная Англии — 0:2 (0:1)



Голы: Магуайр 30, Алли 58.



Швеция: Ульсен, Крафт (Янссон 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ульссон 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гвидетти 65).



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон (Дайер 85), Янг, Лингард, Алли (Дельф 77), Стерлинг (Рэшфорд 90), Кейн.



Предупреждения: Гвидетти, Ларссон — Магуайр.