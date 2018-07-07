Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Харри Магуайр Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Мира, уверенно разобравшись со шведами — 0:2.

Стартовый состав "трех львов" не изменился относительно предыдущего матча против сборной Колумбии. Джейми Варди залечил пах и занял место среди запасных.

В начальной стадии матча англичане были предельно осторожны и просто не имели свободного пространства для быстрых атак. Швеция играла компактно, позволяя сопернику беспрепятственно владеть мячом на отдалении от ворот.

Первый опасный момент возник только на 19-й минуте, когда Рахим Стерлинг оставил мяч Харри Кейну, и тот немедленно пробил с 18 метров. Голкипер шведов явно зазевался, однако удар получился неточным.

По прошествии получаса англичане впервые получили право на угловой и благодаря этому стандарту открыли счет. Эшли Янг выполнил подачу с края поля, а Харри Магуайр выиграл борьбу на втором этаже у Эмиля Форсберга и головой послал мяч в ворота — 0:1.

В остатке тайма Швеция совершенно ничего не показала в атаке, тогда как Рахим Стерлинг не реализовал два выхода один на один. Если в первом случае арбитры зафиксировали офсайд, то во втором оправданий вингеру "Манчестер Сити" быть не может — Рахим не смог переиграть голкипера и пожадничал с передачей на свободных партнеров.

Второй тайм начался с отличного момента в исполнении шведов. Маркус Берг перепрыгнул Эшли Янга и нанес сильный удар головой, но Джордан Пикфорд не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в прыжке отразил мяч.

На момент Берга англичане ответили отрезком активности, заметно прижав соперника, и на 58-й минуте удвоили счет. Джесси Лингард мягко набросил мяч к дальней штанги, где оставленный без опеки Деле Алли пробил головой над руками голкипера — 0:2.

На 62-й минуте Швеция едва не отыграла один гол, проведя классную комбинацию на скорости, однако Пикфорд справился с ударом низом от Виктора Классена из пределов штрафной площади.

Вскоре Пикфорд совершил еще один яркий сейв. Англия не прекращала атаковать, а потому порой проваливалась в обороне, и Джордан был вынужден подчищать огрехи партнеров, делая это выше всяких похвал.

В концовке игра совершенно успокоилась и больше напоминала товарищескую, Пикфорду уже не пришлось спасать свою команду.

Англия провела очень уверенный матч и добилась заслуженной победы, а Пикфорд впервые на турнире сохранил свои ворота на замке. В сравнении с эмоциональной и временами буйной Колумбией шведы выглядели излишне спокойными.

Сборная Швеции — сборная Англии — 0:2 (0:1)

Голы: Магуайр 30, Алли 58.

Швеция: Ульсен, Крафт (Янссон 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ульссон 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гвидетти 65).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон (Дайер 85), Янг, Лингард, Алли (Дельф 77), Стерлинг (Рэшфорд 90), Кейн.

Предупреждения: Гвидетти, Ларссон — Магуайр.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Швеции, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2018 18:50

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 07.07.2018 19:36 # stepan-jam-boss
    Хейтеры Англии норм конечно соснули

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  2. ganinilyha 07.07.2018 19:35 # ganinilyha
    Игроки мусор. Кроме половины Бельгии и всей Франции.

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  3. chelsealondon 07.07.2018 19:33 # chelsealondon
    О Боже храни, Пикфорда...

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  4. cristean2 07.07.2018 19:26 # cristean2
    На самом деле у Англии хорошие шансы на победу, хочу видеть Бельгия - Англия.

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  5. scouser2005 07.07.2018 19:21 # scouser2005
    Россия сегодня соснет...

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  6. cfc000000 07.07.2018 19:20 # cfc000000
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    «Лучшие пожелания гей-гуннерам – самой большой фанатской ЛГБТ-группировке среди всех футбольных клубов. Сегодня они идут на парад вместе с организацией Octopus Energy и будут собирать деньги для благотворительных организаций», – сообщили в «Арсенале».

    Как ваши аналы, глиномессы?

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  7. sausage 07.07.2018 19:12 # sausage
    Норм отыграли. Саутгейт радует. Хейтеры сборной сосут в сторонке.

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  8. hammersmith 07.07.2018 19:11 # hammersmith
    норм вон дик с венадлумом проебываются, там товарняки играют уже, а эти двое тусуются где-то, хотя у них никакого чм не было

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  9. gerrard08 07.07.2018 19:06 # gerrard08
    Блядошведы и так перепрыгнули раз в 10 выше своей головы. Но это не отменяет того что стерлинг конченный, лингард в 90% случаях тоже. Игроки шпор не плохи, но в целом на таких головоебских голах чм не возьмешь. Их удача что сетка их не столкнула с рил топ сборными.

    По лфк слишком изи было. Как будто в песку на новичке, этих любителей даже резервисты чморили. А так во втором тайме все были збс. Но не дайте старичу наебать вас. Если его не впихнуть, он обязательно сломается. Хотя он и так сломается а если не впихнуть то еще 130к прожерать будет.

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  10. alexomck 07.07.2018 19:06 # alexomck
    Ибра бексу покушать принесет.

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  11. dormidont 07.07.2018 19:04 # dormidont
    Когда вышел в полуфинал:

    https://pp.userapi.com/c846121/v846121755/90893/q9JB0wnA9EE.jpg

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  12. valmin 07.07.2018 19:02 # valmin
    Всех Адекватов С победой Сб. Англии на Русском сайте Английского футбола!!!

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  13. intellect 07.07.2018 19:02 # intellect
    Давненько, финалисты однозначно

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  14. hammersmith 07.07.2018 19:01 # hammersmith
    в полуфинале крымская война россия-аглея, короче

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  15. red-devil-4ever 07.07.2018 18:59 # red-devil-4ever
    Ну как минимум за бронзу будут играть, никто и подумать не мог до начала чемпика. Хотя по идее могут и на изи в финал выйти.

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  16. brown-ale 07.07.2018 18:58 # brown-ale
    Хотелось бы, чтобы на Россию вышли.

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  17. dormidont 07.07.2018 18:56 # dormidont
    Фапл слился воед ино.

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  18. mancityman 07.07.2018 18:55 # mancityman
    ливерцо

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  19. justnick 07.07.2018 18:54 # justnick
    Молодцы!

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  20. electric 07.07.2018 18:54 # electric
    норм. чемпики

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