Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Мира, уверенно разобравшись со шведами — 0:2.
Стартовый состав "трех львов" не изменился относительно предыдущего матча против сборной Колумбии. Джейми Варди залечил пах и занял место среди запасных.
В начальной стадии матча англичане были предельно осторожны и просто не имели свободного пространства для быстрых атак. Швеция играла компактно, позволяя сопернику беспрепятственно владеть мячом на отдалении от ворот.
Первый опасный момент возник только на 19-й минуте, когда Рахим Стерлинг оставил мяч Харри Кейну, и тот немедленно пробил с 18 метров. Голкипер шведов явно зазевался, однако удар получился неточным.
По прошествии получаса англичане впервые получили право на угловой и благодаря этому стандарту открыли счет. Эшли Янг выполнил подачу с края поля, а Харри Магуайр выиграл борьбу на втором этаже у Эмиля Форсберга и головой послал мяч в ворота — 0:1.
В остатке тайма Швеция совершенно ничего не показала в атаке, тогда как Рахим Стерлинг не реализовал два выхода один на один. Если в первом случае арбитры зафиксировали офсайд, то во втором оправданий вингеру "Манчестер Сити" быть не может — Рахим не смог переиграть голкипера и пожадничал с передачей на свободных партнеров.
Второй тайм начался с отличного момента в исполнении шведов. Маркус Берг перепрыгнул Эшли Янга и нанес сильный удар головой, но Джордан Пикфорд не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в прыжке отразил мяч.
На момент Берга англичане ответили отрезком активности, заметно прижав соперника, и на 58-й минуте удвоили счет. Джесси Лингард мягко набросил мяч к дальней штанги, где оставленный без опеки Деле Алли пробил головой над руками голкипера — 0:2.
На 62-й минуте Швеция едва не отыграла один гол, проведя классную комбинацию на скорости, однако Пикфорд справился с ударом низом от Виктора Классена из пределов штрафной площади.
Вскоре Пикфорд совершил еще один яркий сейв. Англия не прекращала атаковать, а потому порой проваливалась в обороне, и Джордан был вынужден подчищать огрехи партнеров, делая это выше всяких похвал.
В концовке игра совершенно успокоилась и больше напоминала товарищескую, Пикфорду уже не пришлось спасать свою команду.
Англия провела очень уверенный матч и добилась заслуженной победы, а Пикфорд впервые на турнире сохранил свои ворота на замке. В сравнении с эмоциональной и временами буйной Колумбией шведы выглядели излишне спокойными.
Сборная Швеции — сборная Англии — 0:2 (0:1)
Голы: Магуайр 30, Алли 58.
Швеция: Ульсен, Крафт (Янссон 85), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ульссон 65), Классон, Берг, Тойвонен (Гвидетти 65).
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Хендерсон (Дайер 85), Янг, Лингард, Алли (Дельф 77), Стерлинг (Рэшфорд 90), Кейн.
Предупреждения: Гвидетти, Ларссон — Магуайр.
07.07.2018 18:50
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Последние комментарии:
Хейтеры Англии норм конечно соснули
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Игроки мусор. Кроме половины Бельгии и всей Франции.
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О Боже храни, Пикфорда...
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На самом деле у Англии хорошие шансы на победу, хочу видеть Бельгия - Англия.
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Россия сегодня соснет...
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Норм отыграли. Саутгейт радует. Хейтеры сборной сосут в сторонке.
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норм вон дик с венадлумом проебываются, там товарняки играют уже, а эти двое тусуются где-то, хотя у них никакого чм не было
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Блядошведы и так перепрыгнули раз в 10 выше своей головы. Но это не отменяет того что стерлинг конченный, лингард в 90% случаях тоже. Игроки шпор не плохи, но в целом на таких головоебских голах чм не возьмешь. Их удача что сетка их не столкнула с рил топ сборными.
По лфк слишком изи было. Как будто в песку на новичке, этих любителей даже резервисты чморили. А так во втором тайме все были збс. Но не дайте старичу наебать вас. Если его не впихнуть, он обязательно сломается. Хотя он и так сломается а если не впихнуть то еще 130к прожерать будет.
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Ибра бексу покушать принесет.
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Когда вышел в полуфинал:
https://pp.userapi.com/c846121/v846121755/90893/q9JB0wnA9EE.jpg
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Всех Адекватов С победой Сб. Англии на Русском сайте Английского футбола!!!
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Давненько, финалисты однозначно
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в полуфинале крымская война россия-аглея, короче
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Ну как минимум за бронзу будут играть, никто и подумать не мог до начала чемпика. Хотя по идее могут и на изи в финал выйти.
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Хотелось бы, чтобы на Россию вышли.
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Фапл слился воед ино.
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ливерцо
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Молодцы!
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норм. чемпики
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