"Вест Хэм" сделал предложение о покупке Ярмоленко

"Вест Хэм" сделал предложение в 17.5 миллионов фунтов по нападающему дортмундской "Боруссии" Андрею Ярмоленко.

После назначения Мануэля Пеллегрини главным тренером "молотобойцы" чрезвычайно активны на трансферном рынке, и их очередной целью стал Ярмоленко, который лишь прошлым летом перебрался в Дортмунд из киевского "Динамо" за 23 миллиона фунтов.



Один источник Sky Sports утверждает, что "Вест Хэм" все еще ожидает ответа на свое предложение, тогда как другой уверяет, что это предложение было принято, и теперь сделка зависит от медицинского обследования и разрешения на работу для Андрея.



В минувшем сезоне 28-летний украинец не был основным игроком "Боруссии", отметившись только 13 выходами в стартовом составе в рамках Бундеслиги и забив три гола.



Добавим, что "Вест Хэм" также находится на пороге подписания контракта со свободным агентом Джеком Уилширом, а сегодня бразильский "Коринтианс" официально объявил, что "молотобойцы" активировали пункт об отступных в контракте парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.