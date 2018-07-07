Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра направляется в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Арсенал" стоимостью 26.5 миллионов фунтов.

Накануне сборная Уругвая завершила свое выступление на Чемпионате Мира в России, уступив путевку в полуфинал французам. После этого поражения Лукас подтвердил, что специально решил не проходить медицинское обследование во время турнира.



"Да, мы могли поступить иначе, но я не хотел отвлекаться на посторонние вещи".



"Чемпионат Мира — это важное событие, и для меня многое значит, что я был частью этой команды. Но теперь у меня есть время, чтобы сделать свое будущее очень ясным", — цитирует Торрейру Daily Mail.



Как стало известно Football.London, изначально "канониры" были готовы разрешить игроку сперва отправиться в отпуск и уже затем уладить формальности, связанные с трансфером, однако в данный момент сделка настолько близка, что Торрейра из России сразу направляется в Англию.



Ожидается, что "Арсенал" официально подтвердит приобретение уругвайца на следующей неделе, после чего Лукас спокойно отправится восстанавливать силы после ЧМ-2018.