Лукас Торрейра направляется в Лондон

Лукас Торрейра Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра направляется в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Арсенал" стоимостью 26.5 миллионов фунтов.

Накануне сборная Уругвая завершила свое выступление на Чемпионате Мира в России, уступив путевку в полуфинал французам. После этого поражения Лукас подтвердил, что специально решил не проходить медицинское обследование во время турнира.

"Да, мы могли поступить иначе, но я не хотел отвлекаться на посторонние вещи".

"Чемпионат Мира — это важное событие, и для меня многое значит, что я был частью этой команды. Но теперь у меня есть время, чтобы сделать свое будущее очень ясным", — цитирует Торрейру Daily Mail.

Как стало известно Football.London, изначально "канониры" были готовы разрешить игроку сперва отправиться в отпуск и уже затем уладить формальности, связанные с трансфером, однако в данный момент сделка настолько близка, что Торрейра из России сразу направляется в Англию.

Ожидается, что "Арсенал" официально подтвердит приобретение уругвайца на следующей неделе, после чего Лукас спокойно отправится восстанавливать силы после ЧМ-2018.



Метки Арсенал, Сампдория, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2018 17:00

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  1. kukuruzzo 07.07.2018 17:50 # kukuruzzo
    нормуль

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  2. denk 07.07.2018 17:41 # denk
    как же бомбит у синей помойки. без денег абрамки совсем суются

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  3. ccchelsea 07.07.2018 17:23 # ccchelsea
    Середняк.

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  4. puhovik-vengera 07.07.2018 17:04 # puhovik-vengera
    Топчик

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