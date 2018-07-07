Саутгейт: "Возможно, наша лучшая возможность выиграть Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что у "трех львов" может никогда не быть возможности лучше, чтобы выиграть Чемпиона Мира.

Мундиаль в России запомнится тем, что с дистанции досрочно сошли многие сильные команды. Проиграв накануне бельгийцам, Бразилия пополнила внушительный список самоустранившихся фаворитов.



Саутгейт, чья команда в субботу играет со Швеции в 1/4 финала, видит в этом превосходную возможность вернуть Кубок Мира на родину впервые с 1966 года.



"Мы в действительно хорошем положении. Это может быть одна из лучших возможностей, что у нас когда-либо были, и мы не хотим ударить в грязь лицом, недостаточно хорошо подготовившись или настроившись. 25 миллионов людей на родине наблюдают за нами по телевизору, и мы всего в двух матчах от финала Чемпионата Мира", — цитирует Саутгейта The Guardian.