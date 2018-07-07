Джеррард считает, что Кариус должен получить второй шанс в "Ливерпуле"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что голкипер "красных" Лорис Кариус заслужил второй шанс после фиаско в финале Лиги Чемпионов.

На текущей неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что списывает две грубейшие ошибки, совершенные Кариусом в финале Лиги Чемпионов, на сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом по ходу игры.



Таким образом, Клопп намекнул, что Кариус останется первым номером его команды. Джеррад поддерживает это решение и считает, что было бы неправильно отказываться от голкипера, провалившего один матч.



"Давайте будем справедливы к Кариусу, он остановился сильнее и сильнее с течением сезона. Думаю, все зависит от мнения Клоппа о том, есть ли у Кариуса душевные силы оправиться после той неудачи. Способен ли он оставить это позади и извлечь для себя урок?"



"Если Юрген не думает, что он способен на это, тогда, конечно, им следует выйти на трансферный рынок и купить другого голкипера, но Юрген знает его лучше меня".



"Было бы проще всего зачеркнуть его имя и выкинуть его в корзину, но вы должны помнить, что он помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов".



"Он молод, поэтому мы не хотим отказываться от хорошего голкипера. У него есть потенциал, чтобы стать очень хорошим голкипером", — цитирует Джеррарда Daily Express.