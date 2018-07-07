Джеррард считает, что Кариус должен получить второй шанс в "Ливерпуле"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что голкипер "красных" Лорис Кариус заслужил второй шанс после фиаско в финале Лиги Чемпионов.
На текущей неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что списывает две грубейшие ошибки, совершенные Кариусом в финале Лиги Чемпионов, на сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом по ходу игры.
Таким образом, Клопп намекнул, что Кариус останется первым номером его команды. Джеррад поддерживает это решение и считает, что было бы неправильно отказываться от голкипера, провалившего один матч.
"Давайте будем справедливы к Кариусу, он остановился сильнее и сильнее с течением сезона. Думаю, все зависит от мнения Клоппа о том, есть ли у Кариуса душевные силы оправиться после той неудачи. Способен ли он оставить это позади и извлечь для себя урок?"
"Если Юрген не думает, что он способен на это, тогда, конечно, им следует выйти на трансферный рынок и купить другого голкипера, но Юрген знает его лучше меня".
"Было бы проще всего зачеркнуть его имя и выкинуть его в корзину, но вы должны помнить, что он помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов".
"Он молод, поэтому мы не хотим отказываться от хорошего голкипера. У него есть потенциал, чтобы стать очень хорошим голкипером", — цитирует Джеррарда Daily Express.
07.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
Кому, как не Джеррарду, знать, что такое по-настоящему облажаться в аxуенно важном матче
Так что канеш он будет выгораживать своего косячного братишку, ничего удивительного)
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мда, жиральд, я был о тебе лучшего мнения
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Второй шанс облажаться в финале ЛЧ?)) Остаётся только позавидовать амбициям ливера
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Видать точка джи до сих пор корит и себя и почему-то залупуль за то, что тогда не ушел в членче.
иначе как объяснить эти недвусмысленные слова и желание дать кариусу второй шанс, когда все эксперты мира, да куда там эксперты, даже последний портовый ретард понимает, что такие ошибки не прощаются
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Видимо, два года на то, чтобы понять его уровень, оказалось мало...
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в следующем сезоне мавринья будет за него давать 120млн.
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конечно пусть остается, все будут только рады
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Забирай его в Рэйнджерс и давай сколько угодно шансов.
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Подписываюсь под каждым словом.
Стиви ты лучший навсегда. YNWA!
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Хахаха конечно должен.
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А кто первый кто получит?
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