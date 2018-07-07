Джеррард считает, что Кариус должен получить второй шанс в "Ливерпуле"

Лорис Кариус Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что голкипер "красных" Лорис Кариус заслужил второй шанс после фиаско в финале Лиги Чемпионов.

На текущей неделе главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что списывает две грубейшие ошибки, совершенные Кариусом в финале Лиги Чемпионов, на сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом по ходу игры.

Таким образом, Клопп намекнул, что Кариус останется первым номером его команды. Джеррад поддерживает это решение и считает, что было бы неправильно отказываться от голкипера, провалившего один матч.

"Давайте будем справедливы к Кариусу, он остановился сильнее и сильнее с течением сезона. Думаю, все зависит от мнения Клоппа о том, есть ли у Кариуса душевные силы оправиться после той неудачи. Способен ли он оставить это позади и извлечь для себя урок?"

"Если Юрген не думает, что он способен на это, тогда, конечно, им следует выйти на трансферный рынок и купить другого голкипера, но Юрген знает его лучше меня".

"Было бы проще всего зачеркнуть его имя и выкинуть его в корзину, но вы должны помнить, что он помог "Ливерпулю" выйти в финал Лиги Чемпионов".

"Он молод, поэтому мы не хотим отказываться от хорошего голкипера. У него есть потенциал, чтобы стать очень хорошим голкипером", — цитирует Джеррарда Daily Express.



Метки Джеррард, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 584

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Последние комментарии:




  1. mersisaydka89 07.07.2018 16:09 # mersisaydka89
    Кому, как не Джеррарду, знать, что такое по-настоящему облажаться в аxуенно важном матче
    Так что канеш он будет выгораживать своего косячного братишку, ничего удивительного)

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  2. hammersmith 07.07.2018 16:01 # hammersmith
    мда, жиральд, я был о тебе лучшего мнения

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  3. makeewadim 07.07.2018 15:51 # makeewadim
    Второй шанс облажаться в финале ЛЧ?)) Остаётся только позавидовать амбициям ливера

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  4. imfake 07.07.2018 15:38 # imfake
    Видать точка джи до сих пор корит и себя и почему-то залупуль за то, что тогда не ушел в членче.
    иначе как объяснить эти недвусмысленные слова и желание дать кариусу второй шанс, когда все эксперты мира, да куда там эксперты, даже последний портовый ретард понимает, что такие ошибки не прощаются

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  5. fanstevengerrard 07.07.2018 15:30 # fanstevengerrard
    Видимо, два года на то, чтобы понять его уровень, оказалось мало...

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  6. lahmatyj 07.07.2018 15:28 # lahmatyj
    в следующем сезоне мавринья будет за него давать 120млн.

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  7. manutd-20champ 07.07.2018 15:14 # manutd-20champ
    конечно пусть остается, все будут только рады

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  8. suiter 07.07.2018 15:04 # suiter
    Забирай его в Рэйнджерс и давай сколько угодно шансов.

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  9. scouser2005 07.07.2018 15:03 # scouser2005
    Подписываюсь под каждым словом.
    Стиви ты лучший навсегда. YNWA!

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  10. ccchelsea 07.07.2018 15:02 # ccchelsea
    Хахаха конечно должен.

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  11. largo-winch 07.07.2018 15:02 # largo-winch
    А кто первый кто получит?

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