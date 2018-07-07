"Сити" рассматривает Павара на замену Компани

"Манчестер Сити" видит в защитнике "Штутгарта" Бенжамене Паваре перспективную замену для капитана Венсана Компани.

22-летний Павар стал настоящим открытием Чемпионата Мира в России, забив потрясающий гол Аргентине в матче 1/8 финала. Самое любопытное, что в национальной команде Бенжамен играет на непривычной позиции, тогда как в клубе он исполняет роль центрального защитника.



Как стало известно немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, своей игрой Павар привлек внимание "Баварии", "Реала" и, собственно, "Сити". Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется убедить француза перебраться из Бундеслиги в Англию.



Гвардиола видит в Паваре долгосрочную замену для капитана Венсана Компани. Бельгиец успешно выступает на Чемпионате Мира, но в последние годы подвержен травмам разной степени тяжести.