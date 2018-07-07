Фабрегас не завершает карьеру в сборной Испании

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Испании.

31-летний Фабрегас не попал в заявку испанцев на Чемпионат Мира, где команда Фернандо Йерро завершила выступление еще на стадии 1/8 финала. Сеск в это время работал экспертом на BBC.



Несмотря на омоложение состава и перестройку, которая последует после унижения в России, Фабрегас не намерен завершать карьеру в сборной и фокусироваться только на выступлениях за клуб.



"Я не считаю себя ветераном, поэтому, если новый тренер рассчитывает на меня, я с удовольствием откликнусь на вызов в сборную. Я никогда не говорил, что завершаю карьеру. Я бы с удовольствием сыграл на Чемпионате Мира".



"Я прекрасно себя чувствую, у меня есть силы и, самое главное, мотивация. Мне нравится играть за сборную, и, думаю, лучшие моменты моей карьеры тоже связаны с ней", - сообщил Фабрегас The Telegraph.