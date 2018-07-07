Фабрегас не завершает карьеру в сборной Испании

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Испании.

31-летний Фабрегас не попал в заявку испанцев на Чемпионат Мира, где команда Фернандо Йерро завершила выступление еще на стадии 1/8 финала. Сеск в это время работал экспертом на BBC.

Несмотря на омоложение состава и перестройку, которая последует после унижения в России, Фабрегас не намерен завершать карьеру в сборной и фокусироваться только на выступлениях за клуб.

"Я не считаю себя ветераном, поэтому, если новый тренер рассчитывает на меня, я с удовольствием откликнусь на вызов в сборную. Я никогда не говорил, что завершаю карьеру. Я бы с удовольствием сыграл на Чемпионате Мира".

"Я прекрасно себя чувствую, у меня есть силы и, самое главное, мотивация. Мне нравится играть за сборную, и, думаю, лучшие моменты моей карьеры тоже связаны с ней", - сообщил Фабрегас The Telegraph.



Метки сборная Испании, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 456

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 07.07.2018 13:59 # largo-winch
    Он так долго играет в АПЛ, что уже кажется что ему 36

    (ответить)

  2. manutd-20champ 07.07.2018 13:45 # manutd-20champ
    пустая болтовня

    (ответить)

  3. hollywood-hoe 07.07.2018 13:06 # hollywood-hoe
    Не планирует, но придется

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: