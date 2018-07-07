Клубы Премьер-Лиги не получат Йерри Мину

Защитник "Барселоны" Йерри Мина даже не помышляет о переезде в Премьер-Лигу, где им интересуются "Эвертон" и "Ливерпуль".

После великолепного выступления Мины на Чемпионате Мира в составе сборной Колумбии сразу два мерсисайдских клуба обратили внимание на защитника, который отметился тремя голами на мундиале.



Однако дядя Йерри Джейр Мина рассказал, что племянник не помышляет об уходе из "Барселоны", куда перебрался только в этом году. Европейскую карьеру Йерри хочет сделать на "Камп Ноу".



"Я не в курсе каких-либо предложений. У игрока действует контракт с "Барселоной", и он хочет остаться там. Нам нужно обсудить ситуацию с клубом, но мы не получали информации, что они хотят разойтись. Йерри перешел в "Барселону", чтобы добиться успеха", - сообщил Джейр Мина испанской радиостанции.