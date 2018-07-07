Ибрагимович и Бекхэм поспорили на матч между Швецией и Англией

Бывшие партнеры по ПСЖ Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхэм устроили пари на победителя четвертьфинального матча Чемпионата Мира между Швецией и Англией.

Если Бекхэм завершил игровую карьеру еще несколько лет назад, то Ибрагимович выступает в МЛС за "ЛА Гэлакси". Поддерживать своих соотечественников Златан вынужден по телевизору: некоторое время назад нападающий закончил с игрой за сборную Швеции.



Перед матчем 1/4 финала Чемпионата Мира Ибрагимович предложил своему бывшему партнеру по ПСЖ пари. Естественно, на победителя встречи, которая пройдет сегодня в Самаре.



"Если Англия побеждает, я оплачиваю тебе ужин, Бэкс, в любом ресторане мира. Если побеждает Швеция, ты покупаешь мне все, что я захочу в IKEA", - предложил Ибрагимович через инстаграм.