Фил Томпсон хочет, чтобы "Ливерпуль" купил Магуайра

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа приобрести защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

В январе "красные" крупно потратились на Виргила Ван Дейка, однако с основным партнером для голландца по центру обороны Клопп до сих пор не определился.



Томпсон считает, что на эту роль прекрасно бы подошел 25-летний Магуайр, который своей игрой на Чемпионате Мира в России развеивает мифы о том, что он неповоротливый и медленный защитник.



"Я являюсь большим поклонником Харри Магуайра со времен, когда он выступал за "Халл". С тех пор он становится только лучше и лучше. Пока что он великолепно выглядит на Чемпионате Мира".



"Еще задолго до этого турнира я говорил, что он обладает всеми атрибутами, необходимыми игроку "Ливерпуля". Он большой и сильный игрок, и он очень хорош в выборе позиции при игре в два или три центральных защитника".



"Он гораздо быстрее, чем люди думают о нем. Он доминирует в воздухе, а это важное качество и в обороне, и в атаке. Кроме того, ему очень комфортно с мячом. Он лучше, чем Джон Стоунс, когда речь заходит о пасе из обороны".



"Харри является одним из лучших защитников на Чемпионате Мира, и он определенно соответствует философии "Ливерпуля". Мое мнение о нем не может быть лучше", — цитирует Томпсона Daily Star.