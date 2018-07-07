Заха отказался от нового контракта с "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю.

Свой действующий контракт Заха заключил лишь 15 месяцев назад, однако Уилфрид столь выдающимся образом провел минувший сезон, что руководство клуба без раздумий решилось предложить ему новую сделку.



Новый контракт должен был не только отметить прогресс Захи, но и оградить 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара от интереса таких клубов, как "Тоттенхэм", "Эвертон" и дортмундская "Боруссия".



Однако с первой попытки связать будущее Уилфрида на ближайшие пять лет "орлам" не удалось. Заха посчитал, что ему будет мало повышения зарплаты с нынешних 100 до 125 тыс. фунтов неделю, ответив отказом.



The Sun ожидает, что в скором времени клуб с "Селхерст Парк" вернется с улучшенным до 135 тыс. фунтов в неделю предложением. "Пэлас" может себе это позволить после того, как проводил в ОАЭ полузащитника Йоана Кабайе, получавшего в Лондоне 75 тыс. фунтов каждые семь дней.