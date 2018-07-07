Тони Ся не продаст "Астон Виллу"

Владелец "Астон Виллы" Тони Ся опроверг слухи, что он собирается продать клуб.

Не сумев вернуться в Премьер-Лигу в минувшем сезоне, "вилланы" столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. В прошлом месяце бирмингемский клуб даже просрочил налоговый платеж в размере 4 миллионов фунтов.



В данный момент ситуация на "Вилла Парк" такова, что клубу необходимо изыскать 40 млн. фунтов для соответствия правилам финансового фейр-плей, в связи с чем появились слухи, что Ся попытается продать свой актив.



Однако накануне китайский бизнесмен заявил, что не продаст "Астон Виллу" и согласен лишь на привлечение инвесторов без ключевой роли в клубе.



"Чтобы избежать каких-либо сомнений, я сообщаю, что остаюсь гордым и преданным владельцем этого футбольного клуба, а потому принимаю и готов выполнять свои обязательства перед фанатами, игроками и персоналом".



"Конечно, учитывая финансовые реалии, мы должны быть открыты к потенциальным инвестициям миноритарного характера, чтобы оправиться после бурного лета и в конечном счете реализовать наши амбиции по возвращению в Премьер-Лигу".



"Мы будем очень избирательны в любых переговорах, ставя во главу угла интересы клуба", — гласит заявление Ся.