Саутгейт считает Кейна звездой нового поколения

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт убежден, что его капитан Харри Кейн находится среди молодых игроков, которые способны потеснить Криштиану Роналду и Лионеля Месси с доминирующих позиций в футболе.

Роналду и Месси являются бессменными обладателями "Золотого мяча" — главной индивидуальной награды в футболе — вот уже десятилетие, однако в полной мере подтвердить свой уровень на Чемпионате Мира в России им не удалось.



И Португалия, и Аргентина вылетели уже в 1/8 финала, и Саутгейт видит в этом шанс выйти на передний план другим игрокам, включая 24-летнего Кейна, наколотившего уже шесть голов на турнире.



"Мир постоянно меняется, команды переживают эволюцию. Если какие-то команды доминируют на протяжении длительного времени, то это благодаря сочетанию очень сильных игроков".



"Очень необычно, если какая-то команда находится на вершине постоянно. Появляются более молодые игроки и новые команды. Думаю, мы это слегка наблюдаем на этом турнире".



"В мире есть действительно прекрасные молодые игроки, которые заявляют о себе. Чтобы заявить о себе, им необходима международная арена".



"Именно поэтому Чемпионат Мира — великолепная возможность для Харри. Когда ты забиваешь голы на международной арене, это другой уровень. Мы рады его индивидуальным успехам, которые, конечно, оказывают безмерную помощь команде".



"Если мы говорим про Роналду и Месси, то их никогда нельзя списывать со счетов. Хорошо, они выступили на этом турнире не так, как, наверное, ожидали, но они остаются двумя лучшими игроками в мире".



"Уверен, они по-прежнему являются источником вдохновения для молодых игроков. Они устанавливают планку, которую мы пытаемся покорить", — цитирует Саутгейта Sky Sports.