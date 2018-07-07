Куртуа: "Пикфорд — отличный голкипер"

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа попытался поставить точку в истории с его комментариями насчет коллеги из сборной Англии Джордана Пикфорда.

Напомним, Куртуа весьма нелестно отозвался о Пикфорде после победы над англичанами в матче группового этапа Чемпионата Мира. Тибо заявил, что Джордану не хватило роста, чтобы отразить удар Аднана Янузая, с которым лично он справился бы.



Последующие успехи Пикфорда на ЧМ-2018 дали английской публике повод раскритиковать Куртуа, за которого даже был вынужден вступиться родной отец.



Отпраздновав победу над Бразилией в 1/4 финала со счетом 1:2 накануне вечером, Тибо попытался расставить все точки над i.



"Что касается этой истории насчет Джордана, то я был хотел высказаться и все прояснить, потому что я слышал много всего".



"Я никогда не упрекал его за рост. Я хочу, чтобы это было ясно. Я бы никогда не стал упрекать голкипера за его рост".



"Он отличный голкипер, он доказал это в этом году. Я только сказал: "Поскольку он коснулся мяча, то я бы на его месте отразил этот мяч, потому что я на 15 сантиметров выше". Однако я никогда не упрекал его за рост, потому что я знаю, что он отличный голкипер. Я хочу, чтобы это было ясно", — цитирует Куртуа Liverpool Echo.