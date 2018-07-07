Клопп: "Ливерпуль" не уходит с трансферного рынка"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен полученным усилением этим летом, однако отметил, что работа на трансферном рынке не прекращается.
Этим летом состав "Ливерпуля" уже пополнили полузащитники Фабиньо и Наби Кейта, чему Клопп очень рад. Теперь Юрген задумывается об укреплении позиций голкипера, плеймейкера и флангового нападающего, если верить прессе.
"Я рад. Но работа продолжается, и почему мы должны останавливаться, пока окно открыто? У нас все хорошо, но давайте посмотрим, случится ли что-нибудь еще. Если все игроки вернутся в здравии с Чемпионата Мира, тогда у нас будет действительно хорошая команда, и это единственное, что мне нужно знать".
"Мы пока не можем знать, затронет ли нас как-нибудь Чемпионат Мира", — сообщил Клопп LFCTV.
07.07.2018 00:05
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Насчет вратаря — Я верю в Кариуса и в Миньоле верю. Думаю, что Клоппу их надо как-то варьировать, чтобы обе показывали себя.
Уверен, что Кариус уже пережил свое фиаско. За одного битого двух небитых дают. Надо дать шанс продолжать. Мы не пенсия все-таки.
А вот позиция плеймейкера... Тьфу бля... ДУШИ команды или его Сердца, которое долгое время занимал Стивен Джеррард, остается вакантным...
Ни Хендорсон, ни Милнер ими не стали. Ван Дейк похоже к такому титулу не стремится. А Ливерпуль такой клуб, где он должен быть — игрок который олицетворяет клуб. Душа клуба где-то читает вне поля.. Именно ее (ДУШИ) не хватило в схватке с Реалом. Короче, нужен новый Джеррард. Где его найти?
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