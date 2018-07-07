Клопп: "Ливерпуль" не уходит с трансферного рынка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен полученным усилением этим летом, однако отметил, что работа на трансферном рынке не прекращается.

Этим летом состав "Ливерпуля" уже пополнили полузащитники Фабиньо и Наби Кейта, чему Клопп очень рад. Теперь Юрген задумывается об укреплении позиций голкипера, плеймейкера и флангового нападающего, если верить прессе.



"Я рад. Но работа продолжается, и почему мы должны останавливаться, пока окно открыто? У нас все хорошо, но давайте посмотрим, случится ли что-нибудь еще. Если все игроки вернутся в здравии с Чемпионата Мира, тогда у нас будет действительно хорошая команда, и это единственное, что мне нужно знать".



"Мы пока не можем знать, затронет ли нас как-нибудь Чемпионат Мира", — сообщил Клопп LFCTV.